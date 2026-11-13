I.I.S. “Lucrezia della Valle” di Cosenza: “Della stessa sostanza dei sogni”

«Della stessa sostanza dei sogni. Il tuo futuro comincia da qui». È questo il messaggio scelto dall’Istituto di Istruzione Superiore “Lucrezia della Valle” di Cosenza per la nuova campagna di Orientamento in ingresso in vista delle iscrizioni all’anno scolastico 2026-2027. Un invito a guardare al futuro attraverso i propri talenti, le proprie passioni e le proprie aspirazioni. Una scuola che vuole presentarsi non soltanto come luogo di apprendimento, ma come spazio in cui le inclinazioni personali possono trasformarsi in competenze, esperienze e opportunità di crescita. Con i suoi sei percorsi liceali – Artistico, Musicale, Coreutico, Scienze Umane, Scienze Umane con opzione Economico-Sociale (LES) e Linguistico – l’Istituto propone un’offerta formativa articolata, capace di coniugare cultura, creatività, espressione artistica, competenze linguistiche e attenzione alla dimensione umana e sociale. La campagna di orientamento, rivolta in particolare agli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado e alle loro famiglie, prenderà il via lunedì 16 novembre 2026 e si svilupperà attraverso un calendario di iniziative pensate per consentire ai ragazzi di conoscere concretamente la realtà scolastica e individuare il percorso più vicino ai propri interessi. Tra le principali proposte spicca “Studente per un giorno”, un’iniziativa che permetterà agli alunni delle scuole medie di entrare nelle classi, partecipare alle lezioni e vivere direttamente l’esperienza della scuola superiore. Le attività saranno organizzate dal lunedì al venerdì, secondo le specificità dei diversi indirizzi, con una disponibilità di massimo sei studenti per giornata, così da garantire un’accoglienza attenta e personalizzata. Non mancheranno gli Open Day con laboratori tematici, in programma l’11 dicembre 2026, il 15 gennaio 2027 e il 22 gennaio 2027, dalle ore 15:00 alle 18:00. In queste occasioni gli studenti potranno sperimentare attività pratiche e creative, conoscere gli ambienti scolastici, incontrare docenti e approfondire le caratteristiche dei diversi percorsi. I laboratori saranno organizzati per piccoli gruppi, con un massimo di dieci partecipanti per ogni ora. Per raggiungere anche le famiglie e gli studenti impossibilitati a partecipare in presenza, sono stati inoltre programmati incontri di orientamento in streaming, previsti per il 1° e il 15 dicembre 2026 e per il 12 e il 26 gennaio 2027. Gli appuntamenti saranno articolati in fasce orarie dedicate ai diversi indirizzi e rappresenteranno un’occasione di dialogo e confronto con la comunità scolastica. Particolare attenzione sarà riservata anche alla collaborazione con le scuole secondarie di primo grado del territorio. Ogni martedì l’Istituto accoglierà gruppi di studenti accompagnati dai propri docenti, organizzando visite e momenti di presentazione dell’offerta formativa, con due turni mattutini, dalle 9:00 alle 11:00 e dalle 11:30 alle 13:30. Orientare significa accompagnare i ragazzi nella scoperta di sé, aiutarli a riconoscere le proprie potenzialità e metterli nelle condizioni di compiere una scelta consapevole: con questa campagna vogliamo offrire esperienze concrete, occasioni di incontro e momenti di partecipazione, perché ogni studente possa trovare nella nostra scuola un percorso in cui riconoscersi e attraverso il quale costruire il proprio futuro. Il messaggio della campagna, racchiuso nello slogan “Della stessa sostanza dei sogni – Il tuo futuro comincia da qui”, esprime proprio questa volontà: riconoscere il valore dei sogni e delle idee dei giovani, dando loro strumenti, occasioni e spazi per trasformarli in progetti di vita. L’I.I.S. “Lucrezia della Valle” invita pertanto gli studenti, le famiglie e le scuole del territorio a partecipare alle iniziative di orientamento.