Fondi per il Natale, De Cicco (DPM) chiede 200mila euro per Cosenza: “Basta squilibri territoriali, anche la città dei Bruzi merita pari dignità”

«Non possono esistere territori di serie A e territori di serie B nella distribuzione delle risorse regionali. Se l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale ritiene legittimo stanziare 200mila euro per le festività natalizie di Reggio Calabria, lo stesso identico criterio di attenzione e sostegno deve valere per Cosenza».

Lo dichiara Francesco De Cicco, consigliere regionale della Calabria e capogruppo dei Democratici Progressisti Meridionalisti, annunciando di aver formalmente trasmesso una richiesta al presidente del Consiglio regionale, Salvatore Cirillo, e all’intero Ufficio di Presidenza per l’assegnazione di un contributo straordinario di 200.000 euro in favore del Comune di Cosenza, destinato all’organizzazione degli eventi natalizi 2026/2027.

L’iniziativa del consigliere cosentino si inserisce nel pieno del dibattito politico esploso negli ultimi giorni attorno alla Delibera n. 130 del 26 ottobre scorso, con cui l’organo di vertice di Palazzo Campanella ha concesso un contributo diretto da 200mila euro all’amministrazione reggina — un provvedimento che ha già spinto il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, a rivendicare analoga misura per il capoluogo di regione.

«I dati emersi in queste ore sulla ripartizione dei contributi dell’Ufficio di Presidenza nel corso del 2026 parlano chiaro e impongono una riflessione politica seria — prosegue De Cicco —. A fronte di oltre mezzo milione di euro erogati complessivamente, la stragrande maggioranza delle risorse è confluita verso un’unica area geografica, lasciando alla provincia di Cosenza appena le briciole, intorno ai 22mila euro totali, e lasciando a zero altre province calabresi. È uno squilibrio evidente che urta la sensibilità dei cittadini e degli amministratori locali».

Secondo il capogruppo dei Democratici Progressisti Meridionalisti, il nuovo disciplinare interno approvato a maggio 2026 — che consente all’Ufficio di Presidenza di deliberare contributi diretti senza tetti massimi di spesa — non può trasformarsi in uno strumento a geometria variabile: «Se la scelta politica è quella di sostenere i grandi centri urbani durante il periodo natalizio per aiutare il commercio di prossimità, il turismo e le famiglie, allora Cosenza, che rappresenta il cuore pulsante della Calabria settentrionale e un polo universitario e culturale di riferimento per un’intera provincia, non può essere ignorata».

«Ho ritenuto doveroso compiere questo passo istituzionale — conclude De Cicco — affinché l’Ufficio di Presidenza dimostri nei fatti che la Calabria viene governata con equità e rispetto per ogni comunità. Mi auguro che la richiesta venga istruita con la stessa rapidità e lo stesso spirito unitario riservati ad altre realtà, restituendo a Cosenza ciò che le spetta».