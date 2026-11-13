Cosenza, il CAV “R. Lanzino” inaugura la nuova sede

Mercoledì 25 novembre alle h 17,00 a Cosenza il Centro Antiviolenza “condividerà un momento significativo per la nostra associazione: la nuova sede rappresenta una nuova tappa del percorso e dell’impegno che il Centro porta avanti da anni sul territorio. É questa per noi un’opportunità per rafforzare e sviluppare le attività del CAV, proseguendo il lavoro di ascolto, sostegno e accompagnamento delle donne, oltre che la costruzione di reti, relazioni e collaborazioni con le altre realtà del territorio”, si legge in una nota stampa del Centro antiviolenza.

Un appuntamento che: “riguarda l’intera collettività, la cui presenza rappresenta per noi un segno di attenzione e vicinanza al nostro quotidiano impegno nel contrasto alla violenza contro le donne”.

La nota si conclude con le parole di Antonella Veltri, tra le fondatrici del CAV già presidente di D.i.Re, rete nazionale dei centri antiviolenza di cui fa parte anche il centro “R. Lanzino”: “crediamo che il contrasto alla violenza di genere richieda una responsabilità collettiva e una interazione strutturale tra istituzioni, associazioni e società civile che porti ad efficaci strategie politiche mirate. La violenza contro le donne va combattuta partendo dal quotidiano, creando momenti di dibattito e momenti di formazione per diffondere la cultura della non-violenza in ogni ambito sociale, per la costruzione di una società in cui ogni individuo senza distinzione di genere abbia l’inalienabile diritto alla libertà”.