Cosenza, giovedì l’incontro con gli studenti sulla figura di Pietro Mancini

Giovedì 19 novembre, alle ore 11, un incontro con gli studenti per ricordare, nel 150° anniversario della nascita, una delle figure più significative del socialismo meridionale e della storia democratica italiana.

Raccontare alle nuove generazioni la storia di Pietro Mancini – è scritto in una nota della FGM- protagonista delle battaglie socialiste, antifascista e padre costituente, attraverso il linguaggio immediato e coinvolgente del fumetto.

È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Giacomo Mancini ETS, in programma giovedì 19 novembre, alle ore 11, nell’Aula Magna del Liceo statale Lucrezia della Valle di Cosenza, in piazza Giovanni Amendola 8.

L’appuntamento, organizzato dalla docente del Liceo Luciana Chiappetta, è riservato agli studenti delle classi quinte e rientra nel programma delle celebrazioni per il 150° anniversario della nascita di Pietro Mancini. Sarà dedicato alla presentazione del fumetto Pietro Mancini. Il primo socialista, realizzato per avvicinare soprattutto i più giovani alla conoscenza della sua vicenda umana e politica.

Ad introdurre l’incontro sarà Pietro Mancini, presidente della Fondazione Giacomo Mancini ETS.

Interverranno – prosegue la nota della FGM-Salvatore Magarò, sindaco di Castiglione Cosentino e storico dirigente del glorioso Partito Socialista Italiano, e Antonio Palermo, già sindaco di Mendicino, esponente politico della sinistra riformista cosentina ed editorialista sulla stampa locale.

Due testimonianze di amministratori che, attraverso percorsi ed esperienze differenti, hanno condiviso i valori della tradizione socialista e riformista, chiamati a confrontarsi direttamente con gli studenti sull’attualità degli ideali di libertà, giustizia sociale, democrazia e partecipazione.

Pietro Mancini fu tra i protagonisti del movimento socialista calabrese e meridionale, affrontò la persecuzione fascista e partecipò alla costruzione della Repubblica e della sua Costituzione. Una vicenda che attraversa alcune delle pagine più importanti della storia italiana del Novecento.

La scelta del fumetto risponde alla volontà della Fondazione di rendere questo patrimonio storico accessibile anche alle nuove generazioni, utilizzando strumenti narrativi capaci di suscitare curiosità, interesse e occasioni di approfondimento.

L’iniziativa – conclude la nota della FGM-si inserisce nel più ampio lavoro di ricerca, conservazione e divulgazione della memoria storica portato avanti dalla Fondazione Giacomo Mancini ETS, con particolare attenzione al rapporto con il mondo della scuola e alla trasmissione dei valori democratici e costituzionali.

L’incontro sarà anche un’occasione di dialogo con gli studenti, ai quali sarà riservato uno spazio per domande e riflessioni.