Strisce blu a Cosenza, l’opposizione all’attacco: “Scelta senza confronto, ipotecata la città per 25 anni”

“Come consiglieri di opposizione abbiamo espresso forti perplessità sulla proposta di project financing relativa alla gestione delle strisce blu e dei parcheggi della città, successivamente approvata dalla maggioranza. La concessione prevista avrà una durata di 25 anni e rappresenta una scelta destinata a incidere profondamente sul futuro della mobilità urbana cittadina. Si tratta di una decisione che avrà effetti importanti e duraturi su un servizio pubblico strategico. Restano aperti interrogativi sulla reale convenienza dell’operazione per il Comune, sui costi per la collettività e sull’opportunità di affidare ai privati un settore così delicato. Questioni che, a nostro avviso, avrebbero meritato un confronto più ampio con cittadini, commercianti e categorie produttive. Ancora una volta assistiamo a una scelta che rischia di condizionare la città per molti anni senza le necessarie garanzie e senza un percorso realmente condiviso. Continueremo a vigilare affinché siano tutelati gli interessi dei cittadini, la trasparenza amministrativa e il patrimonio pubblico. Noi possiamo soltanto augurarci che questa decisione produca risultati migliori di quelli che oggi temiamo. Nel corso degli anni ( 2 anni!) abbiamo segnalato i rischi e richiamato più volte l’attenzione dell’Amministrazione per non compromettere scelte strategiche per il futuro della città, ciò nonostante hanno confermato la volontà iniziale. Cosenza merita decisioni più trasparenti, più partecipate e più coraggiose”.

I consiglieri comunali di Cosenza,

appartenenti ai gruppi consiliari di opposizione:

Francesco Caruso

Francesco Cito

Giuseppe D’Ippolito

Alfredo Dodaro

Francesco Luberto

Ivana Lucanto

Antonio Ruffolo

Francesco Spadafora

Michelangelo Spataro