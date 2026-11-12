Cassano All’Ionio – Torre di Milone e Teatro all’Aperto, il consigliere di Maggioranza Luigi Garofalo presenta un’interrogazione

Fare piena luce sulle ragioni del rallentamento dei lavori del Parco Naturalistico Torre di Milone e del Teatro all’Aperto e conoscere le iniziative che l’Amministrazione comunale sta portando avanti per superare gli ostacoli e salvaguardare il finanziamento. È questo l’obiettivo dell’interrogazione consiliare a risposta orale presentata dal consigliere comunale di maggioranza Luigi Garofalo e rivolta al sindaco Gianpaolo Iacobini.

Un intervento da 1 milione e 785 mila euro i cui cantieri sono fermi da tempo e sul quale la cittadinanza attende risposte. Garofalo chiede di conoscere le cause dello stallo, verificando anche l’eventuale mancata acquisizione di pareri, autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti competenti. Nell’interrogazione si domanda inoltre a che punto siano le eventuali procedure espropriative e quali provvedimenti si intendano adottare per garantire il completamento dell’opera.

«Parliamo di un progetto importante per il territorio, sostenuto da un finanziamento significativo, che non possiamo permetterci di perdere. I cittadini hanno il diritto di sapere perché i lavori siano fermi e quali siano le prospettive concrete per la loro ripresa», dichiara Garofalo.

«Ho ritenuto necessario rivolgermi al sindaco Gianpaolo Iacobini affinché faccia piena luce sulla vicenda e possa illustrare anche il lavoro che l’Amministrazione comunale sta svolgendo per superare le criticità, tutelare le risorse ottenute e scongiurare il rischio di perdere il finanziamento. L’obiettivo deve essere quello di arrivare finalmente alla realizzazione di un’opera che la comunità attende».