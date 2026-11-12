A Birra Cala l’Award per il Management 2026 del Polo PMI UniCal

Birra Cala ha ricevuto oggi presso l’Università della Calabria l’Award per il Management 2026, premio alle aziende calabresi e lucane del Polo PMI che si sono distinte per sostenibilità, capacità di gestione e innovazione.

Il Polo PMI è il laboratorio di ricerca e formazione nato dalla collaborazione tra il dipartimento di Scienze Aziendali e Giuridiche dell’Università della Calabria, la Fondazione Carical e la UniCal Business School.

L’azienda di produzione di birra artigianale con sede a Scalea (Cs), in Riviera dei Cedri, è stata premiata nell’ambito dei riconoscimenti dell’Area Innovazione e Tecnologia, curati da Mariacarmela Passarelli, delegata del Rettore all’Innovazione e all’Imprenditorialità dell’UniCal.

Questa la motivazione del premio: “Per aver sviluppato e lanciato Birra Cala attraverso un progetto di open innovation con l’Università della Calabria, coniugando innovazione e tradizione birraria in un prodotto che esprime l’identità del territorio, creando concrete opportunità professionali per giovani laureati. Per il supporto costante alla formazione e alla ricerca, su progetti legati ai temi dell’etica e della sostenibilità sociale”.

L’attestato è stato ritirato dal Ceo di Birra Cala, Antonio De Caprio: “È un riconoscimento che accolgo con particolare orgoglio – ha detto –, perché la collaborazione con l’ateneo è uno dei pilastri sui quali è stata poggiata l’idea imprenditoriale della mia famiglia e che – ha aggiunto – ci dà la possibilità di restituire valore, soprattutto sul piano sociale, alla terra che ci ha dato la possibilità di crescere nel mondo imprenditoriale”.

La premiazione è avvenuta oggi, presso l’Aula Magna dell’Unical alla presenza di Fabio Bruno, prorettore per la Ricerca UniCal, Franco Rubino, direttore del dipartimento di Scienze aziendali e giuridiche, Maurizio La Rocca, direttore del Polo PMI, Giovanni Pensabene, presidente di Fondazione Carical, e Andrea Lanza, direttore della UniCal Business School.