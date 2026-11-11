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Sanità, il sindaco Franz Caruso: “L’ingresso dell’Unical e dell’Annunziata nella Rete europea dell’intelligenza artificiale è un risultato importante”

“L’ingresso dell’Università della Calabria e dell’Ospedale dell’Annunziata nella Rete europea dei centri di screening avanzato basato sull’intelligenza artificiale rappresenta una notizia positiva, che merita attenzione e apprezzamento. È un riconoscimento del valore della ricerca portata avanti sul nostro territorio e della capacità delle istituzioni accademiche e sanitarie cosentine di confrontarsi con esperienze e realtà di livello internazionale”.
Lo afferma il sindaco Franz Caruso, esprimendo il proprio plauso per l’ingresso dell’UniCal e dell’Azienda ospedaliera dell’Annunziata nella rete promossa dalla Commissione europea nell’ambito della strategia Apply AI.
“Desidero rivolgere un apprezzamento particolare alla professoressa Sandra Costanzo e al gruppo di ricerca dell’Università della Calabria guidato dal professor Raffaele Gravina, impegnati in percorsi di studio e innovazione che dimostrano quanto il nostro territorio possa offrire competenze e contributi significativi in settori strategici come la prevenzione, la diagnosi precoce e il monitoraggio delle patologie oncologiche e cardiovascolari. La collaborazione tra Università e sistema sanitario costituisce, in questa prospettiva, un patrimonio da valorizzare e sostenere. Naturalmente – aggiunge il Primo Cittadino – non possiamo ignorare il contesto nel quale questi risultati si collocano. La sanità calabrese continua a fare i conti con criticità strutturali che si trascinano da troppo tempo: carenza di personale, difficoltà di accesso alle prestazioni, liste d’attesa, insufficienza dei servizi territoriali e mobilità sanitaria che costringe tanti cittadini a cercare altrove risposte ai propri bisogni di cura. Sono problemi che incidono quotidianamente sulla vita delle persone e che non possono essere attenuati né tantomeno messi in secondo piano dai pur importanti traguardi della ricerca”.
“Proprio per questo – conclude il sindaco Franz Caruso – dobbiamo considerare queste esperienze un’opportunità da cogliere fino in fondo. L’innovazione tecnologica, l’intelligenza artificiale e la ricerca scientifica devono tradursi progressivamente in benefici concreti per i cittadini, contribuendo a rendere i percorsi di prevenzione e diagnosi più efficaci e accessibili. Il nostro auspicio è che il prestigio e le competenze riconosciute a livello europeo all’Università della Calabria e all’Annunziata possano accompagnarsi a un rinnovato impegno per il miglioramento della sanità pubblica regionale. Ai risultati scientifici devono corrispondere servizi migliori, strutture adeguate e il diritto, per ogni calabrese, di potersi curare nella propria terra”.
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