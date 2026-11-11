Ginestra, Rapani a Scutellà: “Serve onestà intellettuale, non spirito da tifoseria”

Il senatore Ernesto Rapani replica alla consigliera regionale del Movimento 5 Stelle Elisa Scutellà e a chi ha criticato l’applauso di Fratelli d’Italia in Parlamento, durante gli interventi dei due capigruppo sull’inchiesta Ginestra, che vede coinvolto il sindaco di Corigliano-Rossano.

«Mi aspettavo un minimo di onestà intellettuale, invece ho visto un atteggiamento da tifoseria», afferma Rapani. Secondo il senatore, Scutellà è rimasta in silenzio fino alla revoca dei domiciliari del sindaco di Corigliano-Rossano. «Chissà perché». E aggiunge: «Per difendere qualcuno non serve accusare qualcun altro, con l’unico scopo di colpire con precisione chirurgica quello che dovrebbe essere un avversario e che purtroppo viene visto come un nemico».

«Lo rifarei dieci, cento, mille volte. Ha espresso un concetto che condivido al 100%: il garantismo, che a parti inverse non si è mai visto». Il senatore parla per esperienza diretta: «Ne sono stato vittima in passato (anche da parte di attuali amministratori). Quando poi è arrivata l’assoluzione, nessuno ha usato i social per dare la notizia con lo stesso risalto. A certa gente il garantismo è sconosciuto, lo predicano ma non lo praticano».

Il parlamentare sostiene di aver scelto la linea della misura. Avrebbe potuto rispondere con la stessa moneta, ricordando gli articoli relativi a frequentazioni «assai discutibili» durante la campagna elettorale in riferimento a quelle stesse persone. Non l’ha fatto. Il suo pensiero sull’operazione Ginestra, dice, è stato espresso subito e «senza maschera», nonostante i trascorsi, non gradevoli, con l’interessato.

C’è poi il capitolo dell’operazione antimafia Stop. Nel 2013, quando l’operazione scosse Rossano, da parte di chi oggi invoca il garantismo i toni erano ben diversi. La presunzione di innocenza sembrava non valere per tutti. Se oggi il senatore usasse lo stesso metro, chissà cosa direbbero. «La Scutellà se lo ricorda? Forse no, per convenienza o per distrazione. In quel periodo non faceva politica. Io invece lo ricordo molto bene».

La chiusura è un invito: «Invito la consigliera Scutellà, che ultimamente sembra ossessionata da me, ad un atteggiamento più rispettoso, dei ruoli e delle persone». E conclude: «Non posso rispondere delle cattiverie, dell’odio, dell’analfabetismo funzionale, di ciò che gli altri capiscono o vogliono capire, né di stupide tattiche».