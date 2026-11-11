Cosenza, ok del Consiglio alla variazione di bilancio per le aree di sosta. Caruso e Mazzuca: “Salvaguardato il lavoro dei dipendenti Amaco”

Con 22 voti favorevoli e nessun contrario, il Consiglio comunale ha approvato la variazione al Bilancio di previsione 2026/2028, ratificando la deliberazione di Giunta n. 228 del 10 novembre 2026. Un provvedimento che consentirà di procedere all’affidamento a soggetti esterni della gestione delle aree di sosta in superficie, nelle more della definizione delle procedure per la gestione complessiva del servizio, coinvolgendo i lavoratori Amaco e garantendo la continuità delle attività.

Il Sindaco Franz Caruso e il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca esprimono soddisfazione per un atto che traduce in una scelta amministrativa concreta l’impegno politico dell’Amministrazione a tutela dell’occupazione.

“Il voto di oggi – dichiarano Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca – conferma la bontà del percorso portato avanti con determinazione: salvaguardare il lavoro e offrire prospettive ai lavoratori Amaco. Abbiamo dimostrato, sin dal primo momento, una chiara identità riformista e solidale, battendoci per salvare tutti i posti di lavoro e riconoscendo ai lavoratori professionalità, affidabilità e senso di responsabilità. Non abbiamo mai considerato la crisi di Amaco una semplice vicenda aziendale, ma una questione sociale che riguarda la dignità delle persone e il futuro delle loro famiglie, oltreché, ovviamente, un servizio fondamentale per la collettività” .

“La variazione approvata oggi – concludono Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca – ci permette di compiere un ulteriore passo nella direzione degli impegni assunti. La politica deve dimostrare di saper trovare soluzioni, non limitarsi alle dichiarazioni di solidarietà. Per noi la tutela del lavoro è una priorità irrinunciabile e continueremo a operare affinché nessun lavoratore venga lasciato indietro. Dietro ogni posto di lavoro c’è una persona, c’è una famiglia che ha diritto alla certezza del domani. È su questo terreno, quello della responsabilità istituzionale e della solidarietà concreta, che questa amministrazione si è contraddistinta e continuerà la propria azione amministrativa”.