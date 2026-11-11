“Il pensiero porta l’uomo dalla schiavitù alla libertà” - Henry Wadsworth Longfellow
HomeCalabriaCosenzaCosenza, ok del Consiglio alla variazione di bilancio per le aree di...
CalabriaCosenza

Cosenza, ok del Consiglio alla variazione di bilancio per le aree di sosta. Caruso e Mazzuca: “Salvaguardato il lavoro dei dipendenti Amaco”

Con 22 voti favorevoli e nessun contrario, il Consiglio comunale ha approvato la variazione al Bilancio di previsione 2026/2028, ratificando la deliberazione di Giunta n. 228 del 10 novembre 2026. Un provvedimento che consentirà di procedere all’affidamento a soggetti esterni della gestione delle aree di sosta in superficie, nelle more della definizione delle procedure per la gestione complessiva del servizio, coinvolgendo i lavoratori Amaco e garantendo la continuità delle attività.
Il Sindaco Franz Caruso e il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca esprimono soddisfazione per un atto che traduce in una scelta amministrativa concreta l’impegno politico dell’Amministrazione a tutela dell’occupazione.
“Il voto di oggi – dichiarano Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca – conferma la bontà del percorso portato avanti con determinazione: salvaguardare il lavoro e offrire prospettive ai lavoratori Amaco. Abbiamo dimostrato, sin dal primo momento, una chiara identità riformista e solidale, battendoci per salvare tutti i posti di lavoro e riconoscendo ai lavoratori professionalità, affidabilità e senso di responsabilità. Non abbiamo mai considerato la crisi di Amaco una semplice vicenda aziendale, ma una questione sociale che riguarda la dignità delle persone e il futuro delle loro famiglie, oltreché, ovviamente, un servizio fondamentale per la collettività” .
“La variazione approvata oggi – concludono Franz Caruso e Giuseppe Mazzuca – ci permette di compiere un ulteriore passo nella direzione degli impegni assunti. La politica deve dimostrare di saper trovare soluzioni, non limitarsi alle dichiarazioni di solidarietà. Per noi la tutela del lavoro è una priorità irrinunciabile e continueremo a operare affinché nessun lavoratore venga lasciato indietro. Dietro ogni posto di lavoro c’è una persona, c’è una famiglia che ha diritto alla certezza del domani. È su questo terreno, quello della responsabilità istituzionale e della solidarietà concreta, che questa amministrazione si è contraddistinta e continuerà la propria azione amministrativa”.
Articolo PrecedenteCorigliano-Rossano, l’associazione Beato Pio e Teniamoci Stretti incontrano l’Arcivescovo Aloise: “Insieme contro la solitudine e per il diritto alle cure”
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Catanzaro, Viale dei Normanni: temporanea chiusura della corsia in direzione Nord nella giornata di giovedì 12 novembre

Palmi (RC), domani la visita del sottosegretario all’Economia Sandra Savino. Il sindaco Calabria: “Occasione preziosa di dialogo su finanza locale e sviluppo”

Crotone celebra la Giornata Mondiale in Ricordo delle Vittime della Strada: APEX promuove una giornata di memoria, sensibilizzazione e condivisione

“Il Ponte che c’è già”, Occhiuto a Milano: “Calabria prima in Italia per crescita del Pil. Ora più fondi alla sanità e spinta innovativa...

Catanzaro, interruzione idrica nella notte tra l’11 e il 12 novembre: ecco tutti i quartieri coinvolti

Allarme bomba nelle scuole di Catanzaro. Scrivano (UIL Scuola Calabria): “Una scuola sotto minaccia e un Governo che taglia chi la protegge”

Cinque anni alla guida di Africo, il sindaco traccia il bilancio: “Oltre due milioni per il territorio, nuove scuole e l’orgoglio dei nostri giovani”

A2, lavori allo svincolo di Reggio Calabria Gallico: programmate chiusure notturne

Strage di Cutro, inammissibile il ricorso della Procura sul naufragio colposo. Il 21 dicembre la sentenza d’appello per i tre presunti scafisti

“La Rete intossica, lo Sport che libera”: a Cerisano il seminario dello CSAIn Calabria su cyber-rischi, new addiction e responsabilità penali

Al Festival d’Autunno la magia delle fiabe con “I Racconti delle Fate”, spettacolo per le scuole

Caro-trasporti di Natale, biglietti fino a 390 euro per rientrare al Sud. La proposta di AvantiCalabria: “Tetto alle tariffe e voucher”

Area Grecanica devastata dal maltempo, approvata la richiesta di stato di emergenza. Iiriti: “La vicinanza ai territori la dimostriamo con atti, risorse e interventi...

“Uno al mese. Lo scioglimento dei Comuni per mafia e la necessità di una riforma non più rinviabile”: il dossier di Avviso Pubblico sarà presentato...

Catanzaro si unisce alla Giornata Mondiale contro il Tumore della Cervice Uterina. Il 17 novembre un convegno e incontri nelle scuole sulla prevenzione

Gioia Tauro, Colosimo (FIT Cisl): “Bene i 30 milioni per Medcenter”

“Tienimi per mano, nonno”: dalla scuola parte la sfida della prevenzione. La Calabria sperimenta un nuovo modello di vaccinazione antinfluenzale pediatrica

Reggio: il 19 novembre con Celeste Costantino incontro dedicato al ruolo dell’educazione affettiva e sessuale nella prevenzione della violenza di genere

Corigliano-Rossano, l’associazione Beato Pio e Teniamoci Stretti incontrano l’Arcivescovo Aloise: “Insieme contro la solitudine e per il diritto alle cure”

Ginestra, Rapani a Scutellà: “Serve onestà intellettuale, non spirito da tifoseria”

Il 17 novembre a Catanzaro si discute di violenza economica nei confronti delle donne

Al Conservatorio “Torrefranca”, Edoardo Marchese racconta “La chitarra di Paganini”

“Verso l’infinito e Oltre, per Orazio”: Enzo Guzzi pronto a raggiungere il campo base dell’Everest nel ricordo del catanzarese Orazio Scalzo, morto nell’incidente sul...

Autunno Musicale: sabato 14 novembre al Museo dei Brettii e degli Enotri di Cosenza il concerto della pianista Maria Pia Carola

La Giunta Cannizzaro rafforza le misure anticorruzione: nuove regole per la rotazione degli incarichi e la trasparenza amministrativa

Politiche di inclusione e lingua romaní: a Catanzaro nasce il progetto “Maramà” per superare lo stigma verso le comunità rom

Allarme bomba nelle scuole, la Sen. Minasi: “Sdegno per il vile attacco. La guerra ibrida coinvolge l’Italia, ora unità politica e massima mobilitazione della...

“Mercatino degli Hobbisti”: pubblicato il bando. Domande di partecipazione entro il prossimo 29 novembre

Gentile (avv. Lotito) a Mezzogiorno Amaranto: “Reggina rilevata in 15 giorni, c’erano stipendi non pagati”

Il Barbiere di Siviglia inaugura la grande sfida lirica del Rendano: in una stagione le tre Opere della Trilogia di Figaro

Vladimir Luxuria apre la nuova stagione teatrale Brecce a Filadelfia con “Princesa”

Nuove tecnologie per la cura del cuore: il G.O.M. al Congresso nazionale GISE di cardiologia interventistica con due studi

Disabilità gravissima, sbloccati 1,3 milioni per gli assegni di cura. Bruno: “Risposta concreta a centinaia di famiglie, soddisfatta la richiesta della nostra interrogazione”

Allarme bomba nelle scuole, Princi: “Attacchi informatici inaccettabili, agire con determinazione”

Tour Music Fest 2026: dodici talenti della Calabria conquistano le Finali Nazionali

Sanità, il sindaco Franz Caruso: “L’ingresso dell’Unical e dell’Annunziata nella Rete europea dell’intelligenza artificiale è un risultato importante”

“La banda degli onesti” al Teatro Comunale di Catanzaro: risate e divertimento per unire le generazioni

Rugna (ANCE Calabria): “Le costruzioni trainano l’economia, ma serve una politica industriale per andare oltre il PNRR”

Software che rende la comunicazione all’interno di un’azienda semplice e sicura

Cna Calabria: “Nel piano strategico di Occhiuto mancano le pmi calabresi. Subito un tavolo di confronto”

Aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria. Ruba un profumo e sale sull’aereo per Parigi: bloccata dalla Polizia poco prima del decollo

Bracconaggio: gabbiano reale gravemente ferito a Villa San Giovanni

Il 28 novembre a Frascineto si discute di intelligenza artificiale

Volley Serie D Femminile: sabato 14 novembre la Cosenza Volley ospita il Crotone per consolidare la classifica

Scuole Blu Europee, Princi: “Importante opportunità per le scuole calabresi. Le nostre coste diventino laboratori di conoscenza e innovazione”

Allarme bomba nelle scuole italiane, evacuazioni anche in Calabria: decine di istituti coinvolti

Il 20 novembre lo sciopero generale, Pititto (CGIL Area Metropolitana Reggio Calabria): “Anche dal nostro territorio deve arrivare una voce forte per cambiare le...

La stella della lirica internazionale Vittorio Grigolo inaugurerà la stagione del Teatro Politeama di Catanzaro

Lotto, a Taurianova (RC) doppietta da oltre 28mila euro

Sezioni Primavera – Quartiere Catanzaro lido dell’Area dell’Infanzia G. Pepe per l’anno educativo 2026/27: pubblicata la graduatoria provvisoria

Nasce l’Associazione Spazio Multidisciplinare Professionisti della Locride APS ETS

Università Dante Alighieri, Pietro Aloi diffida il CdA: “Assunzioni e nuove spese senza garanzie finanziarie”. Esposti a MUR, Corte dei conti e ANAC

Cosenza, fugge all’alt della Polizia e sperona la volante: arrestato con 700 grammi di cocaina e hashish

Crotone, blitz contro la ’ndrangheta: due arresti per tentate estorsioni ai danni di imprese edili

SkyAlps in Calabria: da maggio 2027 collegamento con Lamezia Terme

Fondi per il Natale, Capellupo: “Serve una visione regionale, non una Calabria a più velocità”

Nasce a San Luca il Parco Letterario Corrado Alvaro

Il progetto “Prendimi per mano” incontra i vertici della Polizia di Stato

Stadio “Gianluca Congiusta” di contrada Mirto a Siderno, arriva l’omologazione da parte della LND

Al Telesio di Cosenza Valerio Giacoia inaugura la Settimana “Io leggo perché” 2026: “la cultura come fortino di resistenza ed empatia”

Bando MASE sui Distretti a Energia Positiva: IdM chiede una cabina di regia e figure di supporto territoriale per non escludere i piccoli Comuni...

Amministrative Cosenza, Alessandro Grandinetti (Casa Riformista-Italia Viva): “Dal confronto e dall’analisi del territorio può nascere davvero una nuova idea di città”

Kairos Nuoto Lamezia, partenza col botto per la squadra Master: pioggia di medaglie e due record regionali

Conpait Nazionale: conclusi a Reggio Calabria due giorni di studio su formazione, eventi, claim ed etichettatura

Vibo Valentia regina della differenziata nel sud peninsulare: superato il 79%. Il capoluogo vola nella top 25 nazionale anche per produzione pro capite

Diamante, 45 anni dopo rinascono i murales del 1981: sei opere recuperate e un nuovo murale firmato VESOD

Trasportava oltre 5 kg di cocaina in vano segreto dell’auto: arrestata donna di 41 anni a Cinquefrondi

Calabria Women Strength Festival: sport, arte e sensibilizzazione contro la violenza sulle donne Il 13-14 e 15 novembre a Reggio Calabria

Rider investito a Reggio Calabria: è in prognosi riservata

Processo “Imponimento”: il deposito cartaceo della Dda rischia di far saltare l’appello?

Attacchi hacker e sicurezza diffusa, l’appello di Pietropaolo a Giunta e Consiglio: “La Calabria investa seriamente in cybesecurity”

Agroalimentare, a Catanzaro al via il Salone DeGusto 2026: attesi quasi 300 brand nazionali per l’evento Ho.Re.Ca. del Sud Italia

L’UNITER di Cosenza inaugura il 44° Anno Accademico: al centro longevità attiva, salute e formazione permanente

Caulonia, scontro sulla Chiesa della Badia: l’Amministrazione Cagliuso replica all’opposizione con atti e passaggi burocratici

Rider gravemente ferito a Reggio. Nidil Cgil: “La sicurezza prima della logica della consegna”

Solidarietà a Castrovillari: Lions, Rotary e Kiwanis donano materiale didattico al Comune per le famiglie in difficoltà

Crisi del trasporto pubblico in Calabria: sindacati allarmati per fondi e contratti, la Regione istituisce un tavolo permanente

IA e business: l’eccellenza calabrese Macingo protagonista all’Open Innovation Summit de Il Sole 24 Ore

Dalla penna di Paolo Di Giannantonio un thriller per ragazzi e adulti: esce “L’audace furto dei Bronzi di Riace” con prefazione di Vincenzo Mollica

Mobilità sostenibile nell’area urbana: al via il bando europeo da oltre 726 mila euro per la progettazione del BRT Cosenza-Rende-Castrolibero

Dalla scuola, presidio di salute, ai nonni: la Calabria guarda ai modelli europei per la vaccinazione antinfluenzale pediatrica e la prevenzione diventa un ponte...

I giovani di Casa Riformista – Italia Viva lanciano da Crotone l’agenda programmatica per il futuro della Calabria

“Una casa per tutti” a Catanzaro: pubblicato l’elenco dei beneficiari irreperibili che dovranno prendere contatto con gli uffici, pena la perdita del contributo

Petra Magoni e Finaz a Locri: “Equilibrismi” in jazz

Cosenza Paralympic Days 2026: un grande successo, Cosenza supera la prova dei grandi eventi sportivi

Giornate di studio alla Galleria Nazionale di Cosenza: un viaggio nella pittura in Calabria da Mattia Preti e oltre

Malattie neurodegenerative: a Londra il confronto internazionale sulle novità della ricerca scientifica nella paralisi sopranucleare progressiva. Presente l’UMG con il Prof. Andrea Quattrone

Muretti a secco patrimonio UNESCO: il Parco Nazionale dell’Aspromonte pubblica il bando per il recupero e la valorizzazione

Dalla foce del Crati un progetto di ricerca contro le microplastiche nei fiumi e nei mari

Gabriele Mascaro ai Campionati Italiani Assoluti: l’atleta della Kairos Nuoto Lamezia pronto a scendere in vasca a Riccione

Aree interne, ambiente e lavoro: la FAI CISL Calabria verso la manifestazione CISL “Il Patto che unisce” il 28 novembre a Gioia Tauro

Rigenerazione urbana e identità: Saracena conquista il premio nazionale a Urbanpromo 2026

L’Arte che cura: una collaborazione tra il TIN dell’Annunziata e l’IIS Lucrezia della Valle

Piccole e Medie Imprese e legalità: al CNEL il Libro bianco Confapi con Marisa Manzini

Da domani a sabato, previsti lavori relativi al Progetto CALMES – Catanzaro Logistica Merci Sostenibile. L’ordinanza di Polizia Locale

Emodinamica a Crotone: da venerdì 13 novembre il servizio sarà operativo H24

Catanzaro: interruzione del servizio idrico nelle zone di Germaneto, Viale Emilia, Guglia, Motorizzazione e Runci

Parte il progetto UNESCO “Tsunami Ready”: domani a Villa San Giovanni un’esercitazione per testare il sistema di allertamento e gestione dell’emergenza.

Il Comandante Provinciale dei Carabinieri, Sole, in visita all’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria

Bibliopedìa di Bova Marina festeggia dieci anni: una storia di cultura, comunità e futuro nel segno di Don Bosco

© 2012-2026 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 30, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali e Privacy - Seguici su Facebook