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Corigliano-Rossano, l’associazione Beato Pio e Teniamoci Stretti incontrano l’Arcivescovo Aloise: “Insieme contro la solitudine e per il diritto alle cure”

Garantire un sostegno concreto a chi vive situazioni di fragilità economica o solitudine e si vede costretto a rinunciare alle cure perché impossibilitato ad affrontare i cosiddetti viaggi della speranza a proprie spese, attendere lo scorrimento delle liste d’attesa, sottomettersi alla burocrazia. È per condividere i numeri, i risultati e l’amara fotografia restituita nel quotidiano anche a queste latitudini, a Corigliano – Rossano e nell’hinterland che l’associazione Beato Pio e la Cooperativa Teniamoci Stretti ha voluto incontrare oggi, mercoledì 11 novembre, l’Arcivescovo della Diocesi di Rossano-Cariati, Mons. Maurizio Aloise.

 

CON ASSOCIAZIONE BEATO PIO VICINANZA ALLE PERSONE FRAGILI E SOLE

All’incontro con il presule che ha usato per gli speciali interlocutori parole di stima e incoraggiamento, per la testimonianza e l’opera svolta, hanno preso parte Vincenzo Sapia, presidente dell’associazione Beato Pio con il volontario Natale Bonanno; Anna Grazia Sapia, direttrice delle strutture socio-assistenziali e rappresentante legale della cooperativa Teniamoci Stretti che quest’anno ha celebrato il decimo anniversario dalla fondazione e Teresa Cartolano, medico di medicina generale e referente sanitaria della Cooperativa.

 

COMPLIMENTI E INCORAGGIAMENTO DEL VESCOVO: CONTRIBUTO PREZIOSO

Nel corso del colloquio, la delegazione ha illustrato all’Arcivescovo, omaggiato al termine con una tela raffigurante San Carlo Acutis, il quadro delle molteplici attività socio-assistenziali e sanitarie portate avanti quotidianamente a titolo gratuito sul territorio di Corigliano-Rossano e del comprensorio e che vedono impegnati i volontari, da una parte, nell’accoglienza residenziale; nell’altra, nel pronto intervento a supporto delle famiglie.

 

A TITOLO GRATUITO 4 AMBULANZE PER TRASPORTI SANITARI

Teniamoci Stretti, realtà nata dall’intuizione di Vincenzo Sapia, gestisce oggi, infatti, a pieno regime due residenze per anziani e persone autosufficienti, una situata nel centro storico di Rossano e l’altra nel comune di Paludi. Accanto all’esperienza residenziale, opera senza sosta l’Associazione Beato Pio, presieduta da Vincenzo Sapia, insignito lo scorso aprile del titolo di Grand’Ufficiale di Grazia Magistrale dell’OBSS (Ordine Bizantino del Santo Sepolcro) per la dedizione a missioni solidali, filantropiche ed ecumeniche. L’associazione mette quotidianamente a disposizione della cittadinanza quattro ambulanze per trasporti sanitari ordinari e per i cosiddetti viaggi della speranza, rispondendo tempestivamente alle richieste delle famiglie.

 

FITTA RETE DI ASSISTENZA DOMICILIARE CON PRESIDI GRATUITI

Si affianca una rete di assistenza domiciliare che fornisce in comodato d’uso, del tutto gratuito, presidi ortopedici e sanitari indispensabili: letti articolati, sponde, aste portaflebo, materassi ortopedici e presidi antidecubito. Un supporto tempestivo pensato per evitare alle persone fragili e ai malati oncologici attese di mesi per l’assegnazione dei dispositivi. Inoltre, grazie alla recente acquisizione di due furgoni attrezzati con pedane elettroniche per il trasporto dei diversamente abili, l’associazione garantisce un servizio di accompagnamento sociale per esigenze quotidiane: dal disbrigo di pratiche presso gli uffici postali alle visite ai propri cari al cimitero, fino al rientro protetto a casa.

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