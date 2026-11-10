Solidarietà a Castrovillari: Lions, Rotary e Kiwanis donano materiale didattico al Comune per le famiglie in difficoltà

“Materiale didattico di ogni tipo è stato questo pomeriggio donato all’Amministrazione Comunale di Castrovillari da parte dei tre club di servizio cittadini, Lions Club, Rotary e Kiwanis.

Nella sede comunale accolti dal Sindaco Anna De Gaio e dalla giunta, i presidenti Antonella Civale (Rotary), Graziano Garofalo (Kiwanis) e Filomena Ferrari (Rotary) hanno ufficialmente donato il materiale che sarà destinato, secondo le indicazioni date dagli uffici comunali preposti, per supportare i nuclei familiari in difficoltà fornendo un corredo scolastico adeguato e garantendo in questo modo il diritto allo studio a bambini e ragazzi. Da sempre, come sottolineato dal primo cittadino, i club di servizio operano in questa città al fianco dell’Amministrazione comunale e per il bene comune.

Un doveroso ringraziamento lo ha espresso la De Gaio ai tre presidenti e ai loro infaticabili soci per l’impegno culturale, civico e sociale profuso per la comunità castrovillarese che li vede da tempo impegnati su più fronti. Questa amministrazione Comunale è particolarmente propensa alla cooperazione con tali associazioni che sono sicuramente un punto di riferimento importante per la città”.

Così ill sindaco di Castrovillari, Anna De Gaio.