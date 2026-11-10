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San Giovanni in Fiore, quasi 200 mila euro per la viabilità rurale. Le dieci liste per Ambrogio: “Altro progetto dell’amministrazione Succurro arriva a finanziamento”

“È un altro importante risultato della programmazione dell’amministrazione comunale guidata da Rosaria Succurro. La Regione Calabria ha finanziato con quasi 200 mila euro un nostro progetto per il miglioramento della viabilità rurale di San Giovanni in Fiore”. Lo annunciano, in una nota congiunta, le dieci liste del centrodestra che avevano sostenuto la candidatura di Marco Ambrogio a sindaco di San Giovanni in Fiore. “Il finanziamento, previsto nell’ambito degli interventi regionali per le infrastrutture rurali, consentirà – prosegue la nota – di effettuare lavori di bitumazione delle strade a servizio delle nostre campagne. È una buona notizia per i cittadini, gli agricoltori e le attività produttive del territorio”. “L’amministrazione Succurro – ricorda la nota – ha dedicato grande attenzione al recupero e alla valorizzazione delle aree rurali, a partire dai nostri sette villaggi, che sono parte fondamentale della storia e dell’economia locale. Questo ulteriore finanziamento conferma la qualità del lavoro svolto e l’importanza di una programmazione centrata, in grado di produrre risultati anche a distanza di tempo”. “Esprimiamo grande soddisfazione per questo risultato e ringraziamo Succurro, oggi consigliera regionale della Calabria – concludono le dieci liste a sostegno di Ambrogio, che non interviene per rispetto del suo ruolo di presidente del Consiglio comunale –, per l’impegno che ha sempre riservato alle comunità rurali di San Giovanni in Fiore”.

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