L’UNITER di Cosenza inaugura il 44° Anno Accademico: al centro longevità attiva, salute e formazione permanente

La promozione della salute, l’invecchiamento attivo e la formazione permanente saranno i temi al centro dell’inaugurazione del 44° Anno Accademico dell’UNITER Cosenza, l’Università della Terza Età promossa dall’ISAS.

L’appuntamento è in programma giovedì 12 novembre alle ore 16.30 presso il Salone dell’Ordine dei Medici di Cosenza e rappresenta uno dei principali eventi dedicati alla cultura e al benessere della popolazione adulta e anziana del territorio.

Ospite della cerimonia sarà il Prof. Giuseppe Passarino, Ordinario di Genetica dell’Università della Calabria, che terrà la prolusione sul tema: “Comprendere la biologia dell’invecchiamento per una longevità in buona salute”.

L’evento segnerà l’avvio delle attività del nuovo anno accademico dell’Università della Terza Età di Cosenza, che anche quest’anno proporrà percorsi dedicati a cultura, salute, cittadinanza attiva, inclusione sociale, innovazione digitale e qualità della vita.

«Viviamo più a lungo e dobbiamo imparare a vivere meglio. La conoscenza, la partecipazione e le relazioni sociali rappresentano strumenti fondamentali per promuovere benessere e autonomia in ogni fase della vita», dichiara il presidente dell’ISAS, Francesco Gelsomino.

La manifestazione è aperta alla cittadinanza e vedrà la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni civili, religiose e sanitarie.