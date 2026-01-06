Parcheggio della stazione ferroviaria di Cosenza, già programmata da giorni la nuova operazione di bonifica che sarà svolta domani

“È già stata programmata da giorni un’ulteriore operazione di bonifica del parcheggio della stazione ferroviaria di Cosenza, da tempo oggetto di ripetuti episodi di inciviltà che ne hanno determinato l’utilizzo improprio quale area di abbandono indiscriminato di rifiuti di ogni genere.

Consapevole della criticità della situazione, l’Amministrazione Comunale ha provveduto ad attivare sull’intera area un sistema di videotrappole, grazie al quale è stato possibile individuare alcuni dei responsabili. Nei loro confronti si procederà non solo all’irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente, ma, laddove ne ricorrano i presupposti, anche alla denuncia all’autorità giudiziaria.

A tal proposito, si ricorda che, a seguito delle modifiche normative entrate in vigore nell’ottobre 2023, l’abbandono di qualsiasi tipologia di rifiuto, inclusi i materiali inerti quali calcinacci e residui edili, costituisce nella maggior parte dei casi un reato penale, sia per i privati cittadini sia per i titolari di imprese.

Per i privati è prevista un’ammenda compresa tra 1.000 e 10.000 euro. Per i titolari di imprese o per i responsabili di enti che effettuano l’abbandono o il deposito incontrollato di materiali inerti (rifiuti non pericolosi) nell’ambito della propria attività, le sanzioni risultano più severe e prevedono l’arresto da tre mesi a un anno o, in alternativa, un’ammenda da 2.600 a 26.000 euro”.

Lo rende noto l’Amministrazione comunale in risposta alla segnalazione avanzata dal consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Francesco Spadafora.

“L’area della stazione ferroviaria – si legge nella nota – era già da tempo oggetto di particolare attenzione da parte dell’assessore al ramo Pasquale Sconosciuto che vi ha effettuato diversi e costanti sopralluoghi, anche alla luce delle numerose bonifiche effettuate nel corso degli ultimi quattro anni. Domani ne verrà realizzata un’ulteriore, con l’auspicio che possa essere l’ultima, anche grazie alle soluzioni strutturali che si stanno individuando per la messa in sicurezza dell’area, tra cui la chiusura dei varchi di accesso”.

«Al consigliere Spadafora – conclude la nota – va riconosciuto il garbo istituzionale e lo spirito costruttivo dimostrati attraverso la segnalazione effettuata a mezzo stampa. L’auspicio dell’Amministrazione è che tali atti di inciviltà possano essere definitivamente debellati e che cresca, nella comunità cosentina e calabrese, un più forte senso di appartenenza al territorio, capace di contrastare il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti e di garantire maggiore decoro alla città di Cosenza e all’intera Calabria”.