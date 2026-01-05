Luminarie natalizie a Cosenza, il sindaco Franz Caruso ha incontrato il comitato degli operatori economici: “Ora guardiamo al futuro”

Il sindaco Franz Caruso ha ricevuto, nella Casa comunale, una rappresentanza del comitato di operatori economici che, per il quarto anno consecutivo, coordinato dall’associazione APS Franco Guido ha vestito di luci e colori la città in occasione delle festività natalizie. All’iniziativa ha partecipato anche il consigliere Francesco Turco, cui è stata affidata l’organizzazione della messa in posa delle luminarie, svolgendo il ruolo di trait d’union con il comitato degli imprenditori.

“Una collaborazione, quella nata nel 2022 con tanti commercianti, imprenditori e professionisti – ha affermato Franz Caruso rivolgendosi ai presenti – che si rinnova e si amplia anno dopo anno con l’unico obiettivo di contribuire a rendere Cosenza sempre più bella e attrattiva. Il mio ringraziamento va a tutti e a ciascuno, e lo rivolgo in qualità di Primo Cittadino perché, al di là del rapporto personale di amicizia con tati di voi, non può essere sottaciuto il profondo legame che avete instaurato con la città, attraverso il quale ci state garantendo un importante sostegno. La mia Amministrazione non poteva farsi carico delle spese delle luminarie a causa del dissesto finanziario ereditato dai miei predecessori per 262milioni di euro. Debiti che stiamo pagando attraverso l’OSL ( Organo Straordinario di Liquidazione) con il trasferimento di fondi ordinari e con anticipazioni di liquidità – veri e propri mutui – pari, ad oggi, a 26 milioni di euro. Una situazione drammatica quella che abbiamo dovuto gestire, dalla quale stiamo gradualmente uscendo grazie a una gestione oculata e rigorosa delle finanze pubbliche. Ora, però, possiamo e dobbiamo fare di più, mantenendo viva la sinergia con il comitato di professionisti, commercianti e imprenditori durante tutto l’anno, al fine di donare a Cosenza iniziative ed eventi sempre più qualificati e di valore”.

La rappresentanza del comitato ha voluto rimarcare l’idea concettuale posta alla base della collaborazione con l’Amministrazione comunale: “La nostra è un’azione di vicinanza alla comunità che va ben oltre gli interessi strettamente commerciali. La nostra volontà è quella di operare per il territorio quindi sostenere Cosenza esprimendo vicinanza ai cittadini e, attraverso loro, al Primo Cittadino Franz Caruso.”

L’incontro si è quindi trasformato in un ampio confronto sul futuro, prevedendo l’organizzazione di una “Notte Bianca” già nel prossimo mese di febbraio, in occasione del Carnevale, oltre a una serie di iniziative ed eventi culturali finalizzati ad accrescere l’aggregazione tra i cittadini e a rafforzare la coesione della comunità cosentina, con particolare attenzione ai giovani che, quali classi dirigenti del futuro, hanno bisogno di radicare il senso di appartenenza al proprio territorio e alla propria città.

Un tema, quest’ultimo, da sempre caro al sindaco Franz Caruso, che ha espresso piena condivisione affermando: “Una comunità coesa e ben amalgamata trasforma le differenze in forza, creando un ambiente in cui collaborazione, fiducia e senso di appartenenza permettono a tutti di crescere insieme, per uno sviluppo equo e solidale”.

“Abbiamo un obiettivo comune – ha concluso Franz Caruso salutando i graditi ospiti – ed è quello di metterci in gioco per sprigionare energie positive a sostegno di Cosenza e della sua comunità, contribuendo a rilanciarne un’immagine positiva orientata a una crescita generale, non solo economica, ma anche e soprattutto culturale e sociale”.