Degrado nel parcheggio della stazione ferroviaria di Cosenza, Spadafora: “Serve un intervento immediato per restituire decoro e sicurezza”

Il parcheggio della stazione ferroviaria di Cosenza versa oggi in uno stato di evidente abbandono: rifiuti accumulati e diffusa incuria hanno trasformato l’area in quella che appare ormai come una vera e propria discarica a cielo aperto. A richiamare l’attenzione su questa situazione è il consigliere comunale di Fratelli d’Italia Francesco Spadafora, che rivolge un appello all’amministrazione comunale affinché si intervenga in tempi rapidi per restituire decoro e funzionalità a uno spazio pubblico così importante. «Parliamo di un’area strategica e – spiega Spadafora – utilizzata ogni giorno da pendolari e viaggiatori. Vederla ridotta in questo stato significa trasmettere un’immagine negativa della città e creare anche problemi di sicurezza e igiene».

«È il primo luogo che molti visitatori vedono appena arrivano in città – sottolinea il consigliere – e l’immagine che restituiamo è purtroppo quella di incuria e degrado, con ricadute evidenti sul decoro urbano e sulla percezione di sicurezza». Da qui l’appello rivolto al sindaco Franz Caruso affinché si intervenga in tempi brevi. «Serve innanzitutto una bonifica immediata dell’area – afferma Spadafora – per restituire decoro e dignità a uno spazio pubblico che non può essere lasciato all’abbandono». Ma, secondo Spadafora, non basta un intervento una tantum. «Se vogliamo evitare che la situazione si ripresenti nel giro di poche settimane – conclude – è necessario dotare il parcheggio di un sistema di videosorveglianza. Solo così si può prevenire l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e garantire un controllo costante».

Un invito, quello di Spadafora, che punta a una soluzione rapida e condivisa e nasce «con spirito costruttivo e nell’interesse della città», affinché il parcheggio della stazione ferroviaria torni a essere un luogo decoroso e sicuro e all’altezza di Cosenza.