Aggressione a vigile urbano a Cosenza, Mazzuca: “Serve un tavolo urgente per la sicurezza”

“La brutale aggressione all’agente della polizia locale è un gesto vile, esecrabile e da condannare fermamente”. Lo afferma il Presidente del Consiglio comunale Giuseppe Mazzuca nel commentare la notizia dell’aggressione al vigile urbano aggredito questa mattina in una traversa della centralissima corso Mazzini mentre era nel pieno esercizio delle sue funzioni.

“Il grave episodio – sottolinea Giuseppe Mazzuca – si inserisce nella scia di un fenomeno più ampio di recrudescenza di episodi criminosi e di violenza che comincia a preoccupare seriamente i cittadini e di fronte al quale occorre sollecitare l’assunzione di energiche contromisure che richiedono la mobilitazione delle forze dell’ordine, prima che la situazione degeneri. Chiedo pertanto, la convocazione immediata di un tavolo di concertazione al quale è necessario prendano posto il Prefetto, i rappresentanti delle istituzioni, in primis il Sindaco Franz Caruso, e delle forze dell’ordine, per valutare insieme quali iniziative debbano essere intraprese affinché in città vengano ripristinate le abituali condizioni di sicurezza che negli ultimi tempi sono continuamente messe a repentaglio e in discussione dalla preoccupante escalation di episodi di violenza come quello che è stato perpetrato ai danni del nostro agente della polizia locale. A lui esprimo i sentimenti più sinceri della mia più profonda solidarietà. Non è più possibile -ha concluso Giuseppe Mazzuca – tollerare che si verifichino accadimenti come quello odierno. Ecco perché bisogna correre al più presto ai ripari con estrema sollecitudine”.