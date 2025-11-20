Visita all’Annunziata per Occhiuto: “Cardiochirurgia strategica, la sanità cosentina sarà rafforzata”

“Non c’è alcuna volontà di smantellare l’ospedale dell’Annunziata. Certo, va potenziato il rapporto con l’Università che è già diventato foriero di tanti sviluppi positivi per la sanità di questa città, ma intanto, proprio l’investimento che sta facendo sulla cardiochirurgia nel pubblico a Cosenza è anche strutturale, dimostra che c’è la volontà di potenziare questo presidio e di continuare”.

Lo ha detto il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto che questa mattina ha visitato l’ospedale di Cosenza.

“Ho voluto sincerarmi – ha affermato – dell’avanzamento dei lavori nel reparto di cardiochirurgia. E ho voluto fare un punto col direttore generale Salazar che ha svolto un lavoro straordinario, insieme a tutta l’organizzazione dell’Annunziata, sulle attività che dovranno essere implementate da qui a qualche settimana”. “Sto evitando di partecipare personalmente a inaugurazioni – ha proseguito il governatore – e cerco invece di stimolare l’organizzazione e la governance della sanità a procedere ancor più velocemente nelle attività che sono state programmate. La Regione paga 10 milioni all’anno di mobilità passiva solo per gli interventi di cardiochirurgia. Io credo che questo investimento sia un investimento capace di drenare risorse importanti, facendole rimanere in Calabria e soprattutto consentendo ai pazienti calabresi di potersi operare al cuore in Calabria”.

Sull’uscita dal commissariamento, Occhiuto ha sottolineato che “gli emendamenti proposti da Lotito prevedono non solo l’uscita dal commissariamento, ma anche l’uscita dal piano di rientro. Se riuscissimo a liberarci di queste due camicie di forza – ha sottolineato – sarebbe un risultato anche questo storico per la Calabria. E’ complicato, però io ci provo con la determinazione con la quale mi impegno in tutte le cose”. Il presidente della Regione Calabria, infine, ha annunciato che presto firmerà l’accordo con la Regione Emilia-Romagna.

“Oggi vado in Consiglio regionale. Peraltro ho chiesto io di rendere le dichiarazioni programmatiche. Non me l’aveva chiesto l’opposizione. Cercherò di spiegare quello che voglio fare in questi 5 anni, come credo vada rilanciata questa regione che ha tante positività. Ci sarà anche la modifica dello Statuto, che secondo me è ben poca cosa rispetto alla discussione sui problemi concreti che riguardano i cittadini. La modifica dello statuto si fa perché c’è una legge nazionale che dice che le regioni possono aumentare il numero di assessori. Però quest’idea che in Calabria si debba discutere più di queste cose che dei problemi concreti, dimostra la distanza, diciamo di molta parte della politica verso i problemi quotidiani dei dei calabresi”.