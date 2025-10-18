La Città di Cassano All’Ionio accoglie ufficialmente il nuovo comandante dei Carabinieri: Il Capitano Chiara Baione ha Incontrato il Sindaco Gianpaolo Iacobini

Accoglienza ufficiale e istituzionale quella di venerdì mattina per il nuovo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cassano all’Ionio.

Il Sindaco Gianpaolo Iacobini ha ricevuto in Comune, insieme al Comandante della Polizia Locale, Fioravante Veneziano, la visita del Capitano Chiara Baione, che nelle prossime ore assumerà ufficialmente il Comando della Compagnia.

A lei, a nome dell’intera comunità cassanese, il primo cittadino ha rivolto un saluto di benvenuto e l’augurio di buon lavoro, «nella certezza che saprà fare bene, con determinazione e sensibilità». Al tempo stesso ha ringraziato il maggiore Michele Ornelli, presente all’incontro insieme al comandante di Stazione Giuseppe Schena, «per il lavoro egregiamente svolto negli ultimi 4 anni sul fronte della tutela della legalità e della sicurezza» confermando agli ufficiali presenti anche la piena collaborazione dell’amministrazione comunale e di tutto l’apparato burocratico a tutte le esigenze operative dell’Arma.

Infine, il Sindaco ha manifestato sentimenti di cordoglio e vicinanza all’Arma dei Carabinieri per la tragica morte dei tre militari della Benemerita caduti in servizio nei giorni scorsi nel Veronese, ribadendo la solidarietà dell’amministrazione e della cittadinanza all’Arma.