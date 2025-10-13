“La realtà non è altro che un 'paesaggio nella nebbia': misterioso e tutto da scoprire” - Theo Anghelopoulos
HomeCalabriaCosenzaCorigliano-Rossano lancia il Clementina Festival: territorio e imprese protagonisti di un evento...
CalabriaCosenza

Corigliano-Rossano lancia il Clementina Festival: territorio e imprese protagonisti di un evento internazionale

Clementina Festival, l’evento voluto dal Comune di Corigliano-Rossano con il sostegno di Regione Calabria attraverso l’agenzia regionale ARSAC, in programma dal 23 al 25 ottobre, è stato presentato alle aziende del territorio in un incontro particolarmente affollato dalle Organizzazioni dei Produttori della Piana di Sibari, dal Consorzio IGP Clementina di Calabria e dalle imprese che si dedicano al commercio e alla trasformazione di un agrume che è il pilastro dell’economia locale.
Alle imprese è stato illustrato il programma del Festival, alla presenza dell’assessore alla Città Sostenibile ed Equa, avv. Francesco Madeo, dei dirigenti comunali e delle agenzie incaricate di supportare il Comune nell’organizzazione di un evento che ha una dimensione nazionale e internazionale ed ha lo scopo di valorizzare un prodotto e un territorio che rappresenta la culla della produzione italiana di clementine e il secondo areale produttivo in Europa.
Le aziende hanno mostrato grande attenzione per un programma che le vede protagoniste. 

Venerdì 24 ottobre, infatti, si svolgeranno le visite alle aziende e alle coltivazioni da parte di buyer e giornalisti facenti parte della delegazione che raggiungerà per l’occasione Corigliano-Rossano, provenienti dal Nord Europa e dalla Polonia, oltre naturalmente dall’Italia. Sabato 25 ottobre si svolgeranno nello splendido Castello di Corigliano gli incontri business tra le aziende calabresi e i buyer, tra cui alcune catene europee della grande distribuzione. Nel pomeriggio sarà la volta di un importante convegno, sempre nel Castello, in cui verranno presentati in anteprima nazionale da ISMEA i dati aggiornati su produzione, commercio ed export della clementina; seguirà una tavola rotonda con imprenditori e buyer alla presenza di ARSAC.
Interesse si è manifestato anche per la parte dell’evento rivolta alla valorizzazione del territorio, con visite ad alcune eccellenze locali tra le quali il Parco Archeologico di Sibari e il Museo del Codex di Rossano. E sabato sera ci sarà la Festa aperta alla cittadinanza con degustazioni a base di clementina, danze folkloristiche ed altre attrazioni.
“Un evento che stiamo costruendo per valorizzare la nostra terra – sottolinea il sindaco di Corigliano-Rossano ing. Flavio Stasi – attraverso le sue eccellenze, dalla protagonista del festival, ovvero la clementina, a tutte le altre risorse non solo gastronomiche ma anche storiche, culturali, naturali. Il Clementina Festival dunque sarà vetrina e luogo d’incontro per il nostro tessuto produttivo, le nostre eccellenze ed importanti player nazionali ed internazionali”.

L’evento, attorno al quale stanno crescendo le attese,  risponde dunque da una parte alle richieste delle importanti Organizzazioni dei Produttori del territorio e dello stesso Consorzio per la Tutela della Clementina di Calabria IGP, prevedendo la presenza di importatori stranieri e, dall’altra, rappresenta una importante opportunità per allargare la conoscenza di un’area ricca di memorie storiche e culturali e attrattiva per il turismo italiano e internazionale, che fa perno su Corigliano-Rossano, il Comune più vasto della Calabria e il terzo per numero di abitanti.
Sono operativi sul progetto gli assessorati all’Agricoltura e al Turismo del Comune, in collaborazione con le Organizzazioni dei Produttori del territorio, con il Consorzio della Clementina di Calabria IGP e il supporto, in particolare per le relazioni nazionali e internazionali, dell’agenzia specializzata Omnibus.

Articolo PrecedenteLavori Anas sulla A2: chiusura temporanea dello svincolo Sibari–Firmo
Articolo Successivo“Quadrato in Scena… Itinerante” 2025: trionfo del teatro al Cinema Teatro Garden di Rende
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Il consigliere metropolitano Nino Castorina assolto dall’accusa di concussione in AVR

Bisignano celebra la chitarra con il Festival e Concorso Internazionale Nicola e Vincenzo De Bonis

Costruire “ponti umani”: la lezione di Siverio al “Pizi” di Palmi

Premio Ferramonti 2025: Anna Foa celebra la memoria come impegno civile e dialogo storico

La Fillea CGIL rafforza la sua rappresentanza nello stabilimento BMI di Montalto Uffugo

“Quadrato in Scena… Itinerante” 2025: trionfo del teatro al Cinema Teatro Garden di Rende

Cirò e Monte Porzio Catone, gemellaggio tra il borgo del Vino e la città del Calendario

Basketball Lamezia parte in salita: a Soverato arriva una sconfitta che fa esperienza

A Palmi tutto pronto per i “50 anni di cultura” dell’associazione Amici della Musica Manfroce

Lavori Anas sulla A2: chiusura temporanea dello svincolo Sibari–Firmo

Il Comune di Crotone impugna l’autorizzazione A2A: ricorso al TAR contro il decreto dirigenziale

Milano-Cortina 2026, la Fiamma Olimpica passerà da Crotone

“Carta dedicata a te”, ultimate le verifiche da parte del Comune di Catanzaro: si attende dall’Inps l’elenco definitivo dei beneficiari

Scarcella: “Inaccettabile lo stato di abbandono delle strade per la Sila”

Il Finocchio di Isola Capo Rizzuto IGP protagonista a Mirabilia Food & Drink

Accaria Festival 2025: cultura, legalità e identità per rigenerare il territorio

UICI Catanzaro: prevenzione e inclusione al centro della Giornata della Vista

UIL e UILFPL : “In Calabria mancano all’appello 28 consultori per rispettare gli standard di legge”

Cosenza, Gran Galà dello Sport Premio Nike: tutti i vincitori

Sono 89 i docenti Unical tra i migliori scienziati al mondo: l’Ateneo cresce nel ranking di Stanford University

Si conclude a Reggio il Festival Cosmos 2025: a Chris Impey, con “Mondo senza fine”, il Premio del comitato scientifico

Reggio Calabria, uccide gemelli appena partoriti: la ragazza risponde al gip

Ottobre di Libri in Comune: Cosenza celebra la lettura, la lingua e le storie che uniscono

Al Festival d’Autunno la Medea di Agata Tomšič in prima nazionale al Museo MARCA di Catanzaro

Palmi: i Giganti e il cavalluccio arricchiscono il Villaggio dei Bambini in Villa Mazzini

Continua il solido legame tra Associazione Valentia e Tonno Callipo Volley

Sanità calabrese, Bruno e Puzzonia: “Basta rinvii e ambiguità, Catanzaro merita attenzione e rispetto”

Inchiesta “Glicine-Acheronte”: Fc Crotone chiede revoca dell’amministrazione giudiziaria

Cosenza, inaugurata la palestra del Pezzullo: l’amministrazione provinciale Succurro investe su scuola e sport per il futuro dei giovani

Su Rai5 in onda il film “Aspromonte – La terra degli ultimi” di Mimmo Calopresti

Santo Stefano in Aspromonte (RC), controlli straordinari dei Carabinieri: sequestrati diversi quad e moto da cross utilizzati in modo illecito sul territorio comunale

Iniziato il Festival Rapsodie Agresti a Vibo Valentia: grandi applausi per il primo concerto con protagonista la mezzosoprano Veronica Simeoni

Pensione per i lavoratori sportivi: cosa cambia con il fondo FPSP

La Filcams Cgil Calabria alla Marcia per la Pace Perugia-Assisi: “La pace è un dovere, non un’utopia”

Concorso dirigenti scolastici Calabria: ulteriori segnalazioni gravi irregolarità

Reggio Calabria: inaugurato il nuovo studio del dottor Mattia Albanese, chinesiologo e fondatore dell’azienda Alba Fit & Nutrition

Scarpelli: “La società italiana di neonatologia chiede l’intervento di Occhiuto”

Tridico: “Solidarietà a Joseph Guida, la sua battaglia è anche la nostra”

Asp di Cosenza: parte il progetto degli infermieri di famiglia

Giornata Mondiale della Vista 2025: grande partecipazione all’iniziativa della UICI di Reggio Calabria e della Fondazione IAPB Italia Ets

“Conoscere se stessi per incontrare gli altri”, alla parrocchia di Prumo-Riparo e Cannavò il ciclo di incontri sulle relazioni umane

Motociclista precipita in un burrone in Aspromonte: salvato dai Vigili del Fuoco

Fip Calabria, boom di iscrizioni per i campionati giovani e senior. Il presidente Surace: “Sono i frutti di una programmazione condivisa”

A Reggio Calabria la tavola rotonda di filosofia “Il tramonto dell’Occidente e la nascita multipolare”

Reggio, Borgo Nocille educa e ispira: tra laboratori per bambini e coworking

Regionali, l’analisi della sconfitta del Pd reggino: “Ripartire da confronto nei territori e rilancio del campo progressista”

Corso di aggiornamento in Odontoiatria 2025: focus su etica professionale e turismo odontoiatrico

Il RIS dei Carabinieri protagonista al Festival Cosmos di Reggio Calabria

Discarica abusiva nel Soveratese: sequestrato capannone con amianto e rifiuti pericolosi

“In questa vita e nella prossima”, ecco il nuovo singolo di Mirko Lucisano “9317”: una lettera d’amore tra paradiso e inferno

Cuore Viola, vittoria al supplementare: Barcellona battuta 99-96

UICI di Catanzaro: una giornata all’insegna dell’esperienza sensoriale

“I Persiani” di Eschilo in scena a Catanzaro: grande attesa per la prima del Teatro di Calabria

Progetto Mirabilia, presidente Unioncamere Prete in Calabria: «Territorio ricco di fascino». La presidente Isnart Credaro: «Il progetto punta ora all’Europa»

L’IIS Lucrezia della Valle partecipa alla II edizione del Premio Ferramonti

Vicoli DiVini: in migliaia nel centro storico di Vibo Valentia

Reggio: il 14 ottobre l’incontro “Il tramonto dell’Occidente e la nascita multipolare”

Rifff Calabria special edition, entrata nel vivo a Botricello la tre giorni dedicata al cinema pubblicitario. Tutti gli appuntamenti di oggi

Vibo Valentia si presenta agli operatori internazionali

La Tonno Callipo espugna il campo dell’Assitec Volleyball Sant’Elia di Atina

Il prefetto di Vibo Valentia, Anna Aurora Colosimo, incontra Ali di Vibonesità sulle criticità del territorio

Tonno Callipo: esordio con vittoria

Al Festival d’Autunno “Cleopatra” trionfa riscrivendo il melodramma

Le nuvole dell’incertezza sull’economia calabrese: segnali positivi ma fragili per export, lavoro e imprese. Il focus sulla Calabria del 35° report dell’Osservatorio MPI di...

Francesca Zaccuri della “Fortitudo 1903” vince la medaglia di bronzo ai Campionati Italiani Esordienti di Lotta

Il Sindaco Nicola Fiorita si congratula con Annarita Palaia, nuova presidente della sezione Fidapa di Catanzaro

“Margini”: la bellezza che resiste. L’arte per raccontare i luoghi e combattere la povertà educativa

Franz Caruso accetta con favore il dibattitto pubblico a cui è stato invitato da Vitaliano De Salazar, al quale dice: ” Nella sanità...

Taekwondo calabrese protagonista al Gran Galà-Premio Nike, con Ilaria Nicoletti e Antonio Vergallo

Reggio: nuovo defibrillatore al Tempietto, Falcomatà: “Un atto d’amore per la sicurezza in uno dei luoghi del cuore della nostra città”

Il Festival Cosmos ha ospitato la conferenza del professor Gottlob, il guru dell’IA che ha scelto la Calabria lasciando Oxford

Il 13 ottobre la conversazione su “Gioacchino Murat: un Re tra storia e leggenda”

Il consigliere regionale Enzo Bruno si congratula con Rosario Bressi per l’elezione a presidente di Arci Calabria

La prima edizione del “Premio Badolato di Calabria contro lo spopolamento” al sindaco molisano Lino Gentile di Castel del Giudice, borgo risorto

Reggio: il 13 ottobre il workshop “La competitività dei sistemi portuali italiani”

Ciccio Sesso campione del mondo nella categoria creativa e argento nello smartphone. Franz Caruso: “Esulto insieme a tutta la città”

Reggio: il 14 ottobre al Liceo Scientifico “Alessandro Volta” la consegna dei Premi di studio “Girolamo Tripodi”

Dierre scatenata vola in vetta. Terza vittoria consecutiva contro il Cocuzza

La Giunta Meta premiata dalle urne, Forza Italia primo partito a San Floro

La Lega solidale con il presidente del consiglio comunale di Villapiana, Guida

Pirossigeno Cosenza Basket vs Viola Reggio 78-63: buona la prima per i rossoblù

Suicidio Stefano Argentino: lo psichiatra reggino Nicola Pangallo dovrà far luce su eventuali negligenze nel carcere di Messina

Da Rotella (Pd) vicinanza al presidente del consiglio comunale di Villapiana, Guida

Il professor Francesco Pira confermato Country Coordinator per l’Italia della conferenza internazionale MEDCOM 2026

Il 14 ottobre a Corigliano Rossano confronto tra imprese sulla cultura di prevenzione

11 ottobre Giornata mondiale delle bambine, Universo Minori: “Dare voce a chi troppo spesso non ne” ha

“Arte al femminile”: a San Giorgio Morgeto la quarta edizione del concorso di pittura

Progetto Mirabilia, arrivate in Calabria le delegazioni di buyer: tappa a Tropea e a Vibo

Arci Calabria: Rosario Bessi eletto presidente del Comitato Regionale

Raccolta alimentare di O.RA. DI. A.GI.RE. a Villa San Giovanni

Calabria/Europa, a Gioiosa Ionica un convegno sulle buone pratiche per lo sviluppo solidale e sostenibile

Incendiate due auto del presidente del Consiglio Comunale di Villapiana, Joseph Guida

Basket in Carrozzina: Reggio Calabria ospiterà le finali di Eurocup 2. L’annuncio della DG Cugliandro: “Traguardo storico, saremo eccellenza”

Al Circolo Arci Samarcanda di Reggio Calabria il Grande Ritorno della Milonga Pomeridiana “La Prohibida”

Alla Scuola “Fava – Garofalo” di Reggio Calabria il solenne giuramento del 144° Corso Allievi Carabinieri, il sindaco Falcomatà: “Auguri ai nuovi Carabinieri per...

I finalisti del “Premio Cosmos” e “Cosmos studenti” si presentano nell’Aula Magna Quistelli dell’Università Mediterranea

Catanzaro, Bruno: “Con l’Arci per storia, identità e amicizia. Questa è la mia prima uscita da consigliere regionale, e non poteva che essere qui”

Firmato il Progetto di Accordo di Gemellaggio tra la Città di Crotone e la Città di Andravida – Kyllini (Grecia)

Reggio Calabria: l’attore Cavallaro pronto ad aprire la nuova stagione dell’Officina dell’Arte

Danza e impegno sociale: al Festival d’Autunno ovazione per il debutto di “To My Skin” a difesa del pianeta

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook