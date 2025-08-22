Rapina davanti a una discoteca di San Nicola Arcella (CS): scarcerati due giovani

Rapina aggravata davanti a una nota discoteca, ma rimessi in liberta’. Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha annullato l’ordinanza emessa dal gip di Paola della misura cautelare dell’arresto con il beneficio dei domiciliari a carico di due giovani di Diamante accusati rapina pluriaggravata.

Il gip ha disposto l’immediata scarcerazione. La sera del 22 giugno scorso, all’uscita di una nota discoteca di San Nicola Arcella, i due ragazzi per gli inquirenti hanno compiuto una rapina ai danni di due giovani procurando loro anche gravi lesioni.

I due sono stati individuati anche attraverso il riconoscimento dell’autovettura utilizzata. Sono stati, quindi, denunciati a una pattuglia dei carabinieri in servizio.

I due arrestati, insieme ad altri, sono stati anche riconosciuti attraverso foto. Sulla base di questi elementi, la Procura ha chiesto e ottenuto l’applicazione della misura cautelari degli arresti domiciliari.

I due, pero’, si sono professati sin da subito innocenti. Il loro difensore, l’avvocato Francesco Liserre, convinto di trovarsi di fronte a un “clamoroso errore di persona”, ha effettuato indagini defensive per dimostrare l’estraneita’ dei suoi assistiti ai fatti contestati.

Dopo due rigetti del gip di Paola alle istanze di revoca di misura cautelare avanzate dalla difesa, il tribunale della Liberta’ di Catanzaro, accogliendo le tesi di Liserre ha annullato il provvedimento restrittivo.