Corigliano-Rossano e la sua rete museale protagonisti alla bit 2025: successo e crescita del turismo

Grande successo per la partecipazione del Comune di Corigliano-Rossano e della sua Rete dei Musei – il Castello Ducale, il Museo del Codex e il Museo della Liquirizia Amarelli – alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo 2025, tenutasi a Milano dal 9 al 11 febbraio. L’evento ha rappresentato una straordinaria occasione di visibilità per il nostro territorio, con un’agenda fitta di incontri, presentazioni ed attività di promozione, che hanno visto protagonista Corigliano-Rossano come destinazione turistica in forte espansione.

Quest’anno, lo stand di Corigliano-Rossano e della sua Rete dei Musei, all’interno dello stand della Regione Calabria, ha attirato centinaia di visitatori e professionisti del settore, interessati alla nostra proposta turistica che coniuga storia, cultura, enogastronomia, natura e mare.

Nel corso della fiera, la delegazione comunale, guidata dall’Assessore al turismo Costantino Argentino, ha partecipato a tavole rotonde, presentazioni e incontri B2B con tour operator, agenzie di viaggio e investitori, con l’obiettivo di ampliare la rete di collaborazioni e posizionare Corigliano-Rossano tra le mete emergenti nel panorama del turismo italiano ed europeo.

“Abbiamo portato alla BIT – ha dichiarato l’Assessore Argentino – un territorio in continua crescita, che vanta un patrimonio culturale di straordinario valore ed un’offerta turistica sempre più diversificata e competitiva. L’interesse riscontrato da parte di operatori e media ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta“.

Particolare attenzione è stata riservata alla Rete dei Musei di Corigliano-Rossano, con un focus sulle eccellenze locali come il Codex Purpureus Rossanensis, patrimonio UNESCO, il fascino storico del Castello Ducale e la tradizione della liquirizia Amarelli, che continua ad affascinare turisti da tutto il mondo.

La partecipazione alla BIT è stata anche l’occasione per presentare i dati del turismo a Corigliano-Rossano, che confermano un trend di crescita costante:

· 2022: 300.000 pernottamenti;

· 2023: 330.000 pernottamenti (+10%);

· 2024: circa 430.000 pernottamenti (+30%).

“Questi numeri – continua l’Assessore Argentino – dimostrano come Corigliano-Rossano stia diventando sempre più una destinazione turistica di riferimento, grazie ad un lavoro costante di promozione, valorizzazione del patrimonio e miglioramento dell’offerta ricettiva“.

“La nostra partecipazione alla BIT è ormai costante – afferma il Sindaco Flavio Stasi – sia come Comune che come Rete Museale di Corigliano-Rossano, alla quale abbiamo dato vita nel 2023 mettendo insieme le risorse del Museo Diocesano e del Codex, del Museo del Castello di Corigliano Calabro e del Museo della Liquirizia “Giorgio Amarelli”. Una intuizione, quella di mettere in rete le risorse del territorio, sulla quale stiamo continuando a lavorare – conclude il Primo Cittadino – per creare ciò di cui si è sempre, solo parlato“.