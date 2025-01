Antonello Costanzo a Mario Occhiuto: “Dalla passata amministrazione comunale di centrodestra solo disastri”

“Duro colpo certamente alla memoria di Franco Piperno, ma duro colpo, soprattutto, alla città ed ai cosentini che ha inferto proprio Mario Occhiuto, che oggi tenta di fare un indecente scarica barile. Ed, infatti, se la sua amministrazione avesse pagato lo Starmaster ZMP della Zeiss, che dovremo pagare noi per 450 mila euro, ed avesse progettato e realizzato per il funzionamento del Planetario un piano di efficientamento energetico, anziché fare inaugurazioni faraoniche e costosissime, le cose oggi andrebbero diversamente”. Lo afferma Antonello Costanzo, delegato al patrimonio del sindaco Franz Caruso che prosegue: “Il sindaco Franz Caruso, purtroppo, ha ereditato dalla passata amministrazione comunale di centrodestra solo disastri, che sta risolvendo e gestendo nel migliore dei modi, e tra questi c’è proprio il Planetario che era già chiuso da tempo al nostro insediamento e che aveva avuto solo 5 mesi di attività, certamente a causa della pandemia, ma che successivamente non è stato più possibile riaprire perché lasciato nell’incuria e nell’abbandono. Innanzitutto, la struttura non è stata mai affidata all’azienda che nel giugno 2020 ha partecipato all’apposito avviso risultando con la migliore valutazione, per gli alti costi di energia elettrica, lasciandolo per come detto chiuso ed anche privo di manutenzione e controllo. L’opera, inoltre, su cui è necessario intervenire perché risulta già ammalorata in molte parti, con evidente scrostatura di vernice, è incompleta perché non è stato realizzato neanche il muro di recinzione intorno. Per queste ragioni ritengo veramente vergognose le dichiarazioni rilasciate oggi dal senatore Mario Occhiuto che non meriterebbero neanche una risposta, che, invece, si dà solo per amore della verità ed a beneficio dell’opinione pubblica. Non possiamo permettere, infatti, che i cosentini vengano ancora turlupinati e presi in giro da chi come l’attuale senatore ai fatti ha preferito sempre e solo annunci ed operazioni di facciata che hanno lasciato Cosenza nella melma da cui Franz Caruso e tutti noi la stiamo rimuovendo, ridandole dignità e facendole riconquistare il prestigio che merita”.