Miss Italia Calabria ha incoronato Miss Sport Givova, seconda prefinalista nazionale

Miss Sport Givova Calabria 2024 è Giulia Ongia di Amantea. Grazie a questo titolo rappresenterà la Calabria alle prefinali nazionali di Miss Italia, che si svolgeranno dal 4 al 7 settembre presso il Centro Vacanze De Angelis, nel cuore della Riviera del Conero, nelle Marche.

Linda Suriano e Carmelo Ambrogio, esclusivisti di Miss Italia Calabria e titolari della Carli Fashion Agency: «Ringraziamo l’amministrazione comunale di Spadola, il sindaco Cosimo Damiano Piromalli e il numeroso pubblico per la calorosa accoglienza. Abbiamo visitato questo bellissimo borgo e apprezzato i giochi popolari proposti in occasione dei festeggiamenti di San Nicola. Queste tradizioni si sposano appieno con il tema di quest’anno: “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto”. Con il nostro evento cerchiamo di mettere in evidenza le eccellenze di questo paese. Venite a visitare Spadola. Venite in Calabria! Ringraziamo la madrina della serata Nicole Barbagallo (Miss Framesi 2023). Un ringraziamento speciale, come al solito, va alla nostra super squadra di professionisti, alle aspiranti miss e alle loro famiglie. Invitiamo le ragazze calabresi a iscriversi al concorso tramite il sito ufficiale di Miss Italia».

Il sindaco di Spadola Cosimo Damiano Piromalli ha dichiarato con soddisfazione: «Questa manifestazione ci consente di mettere in luce le bellezze del nostro Comune raggiungendo un pubblico molto vasto attraverso i giornali, i social e la televisione. Andiamo fieri della storia e delle tradizioni del nostro piccolo borgo. Ho ascoltato con attenzione tutte le ragazze e ho notato il loro desiderio di raggiungere i propri obiettivi. Auguro alla miss neoeletta e a tutte le altre ragazze di realizzare i loro sogni ed essere felici».

Il Comune di Spadola ha accolto con entusiasmo Miss Italia Calabria. Nascosto tra le verdi colline delle Serre Calabresi, questo piccolo borgo sorge a 754 metri sul livello del mare e racchiude in sé secoli di storia e mistero. Situata sul versante ionico di queste montagne, Spadola è un gioiello nascosto che merita di essere riscoperto. Il primo documento storico risale al 1093. Secondo lo studioso certosino Padre Elia Catellani, il nome “Spatula” deriverebbe da un termine che indicava un luogo elevato, un’altura che dominava il territorio circostante. Questo potrebbe spiegare l’origine antica del borgo, collocata dai ricercatori molto prima della fondazione di Serra San Bruno e degli altri paesi limitrofi. Uno degli aspetti più affascinanti di Spadola è il suo patrimonio religioso. Le chiese del paese sorgono su un colle chiamato “Minerva”, un nome che suggerisce un’antica origine pagana. Qui, infatti, potrebbe essere esistito un tempio dedicato alla dea Minerva, sostituito in epoca cristiana dalla chiesa della Madonna dei Sette Dolori e dalla chiesa di San Nicola. Spadola vanta anche una “Fontana vecchia”, risalente al periodo romano, e un centro storico che conserva l’atmosfera dei tempi passati. La comunità di Spadola è profondamente legata alle sue tradizioni. Ogni anno, la prima domenica di agosto, il paese si anima per la festa patronale in onore di San Nicola, un evento che richiama residenti e visitatori. Proprio in questa occasione, il Comune ha ospitato la sedicesima tappa di Miss Italia Calabria, la seconda selezione regionale.

Questa edizione ha saputo dimostrare come la bellezza possa diventare un veicolo per promuovere la cultura e le tradizioni di una Regione ricca di storia e fascino.

La nuova edizione di Miss Italia Calabria, intitolata “Calabria tra storia e tradizioni – un viaggio d’incanto”, si è rivelata un vero e proprio tributo alla ricchezza culturale e naturale della Regione. L’evento, con la direzione artistica di Linda Suriano, ha saputo coniugare l’eleganza e il talento delle aspiranti miss con una celebrazione delle peculiarità e delle tradizioni calabresi, dimostrando che la bellezza non è solo esteriore ma anche un riflesso dell’identità culturale di un territorio. Il format di quest’anno ha messo in luce le storie e le tradizioni delle cinque province calabresi. Questo omaggio alla Calabria è stato reso possibile grazie al lavoro sinergico di artisti e professionisti locali: i testi di Francesca Marchese, le coreografie di Lia Molinaro e gli abiti tradizionali realizzati dall’Accademia New Style-Scuola di Moda e Design di Franca Trozzo. Sigla ufficiale di Miss Italia Calabria: “Immagina la bellezza”, ideata, scritta e arrangiata dall’artista calabrese Roberto Bozzo. Grazie all’intervento di Katya Giannini, esperta in dinamiche dell’inconscio e mental coach, le aspiranti miss hanno potuto contare su un supporto unico per affrontare la competizione con maggiore sicurezza e consapevolezza di sé. La serata è stata condotta da Andrea De Iacovo. L’evento è stato impreziosito dall’esibizione del giovane cantante Lorenzo Squillace.

A proclamare la vincitrice della sedicesima tappa di Miss Italia Calabria è stata la giuria composta da: Vitantonio Tassone (consigliere comunale), Rosetta Gallè (dipendente comunale), Maria Teresa Iennarella (sarta e ricamatrice), Giuseppe Tassone (priore della confraternita di Spadola), Nicole Barbagallo (Miss Framesi 2023), Josephine Spatula (Miss Brutia 2017), Antonio Pugliatti (Framesi), Pasquale Colonnese (gioielleria Monilia, Miluna).

Al momento della proclamazione, Miss Sport Givova Calabria ha confessato di aver provato: «Tantissime emozioni. Sono felicissima. Tengo molto a questa fascia. Sento che mi rappresenta tanto: sono una sportiva, pratico ginnastica ritmica. Quando mi esibisco e quando sfilo mi sento sicura, sono me stessa. Sogno di sfilare per famosi brand. Sono orgogliosa di rappresentare la Calabria alle prefinali nazionali indossando questa fascia».

Prossimi appuntamenti con Miss Italia Calabria del mese di agosto: il 5 a Torano, il 7 a Pazzano, l’8 a Montebello Jonico, il 9 a Bagaladi e il 10 a Longobucco. Prosegue così il viaggio di Miss Italia Calabria, portando con sé la magia di una Regione ricca di storia e meraviglie, in cui ogni tappa diventa un’occasione unica per celebrare la bellezza, la cultura e le sue tradizioni.