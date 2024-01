Alta Velocità, Cosenza e Castrovillari insorgono contro la modifica del tracciano: convocato tavolo operativo con i sindaci dell’area

I sindaci di Cosenza, Franz Caruso, e di Castrovillari, Domenico Lo Polito, hanno convocato un tavolo operativo con i colleghi primi cittadini dell’area urbana, del pollino e dello Ionio, per discutere sulle scelte poste in essere da RFI rispetto al tracciato per la nuova Alta Velocità che – si legge in un comunicato stampa – tagliano fuori, isolandolo, un pezzo importante del territorio della provincia cosentina. L’appuntamento è fissato per venerdì prossimo, 19 gennaio, alle ore 16 nel Salone di Rappresentanza di Palazzo dei Bruzi.

“Riteniamo necessario fare chiarezza sul cambio di rotta di RFI – affermano Franz Caruso e Domenico Lo Polito – che un anno fa ha proposto un tracciato, supportandolo tecnicamente da uno studio di fattibilità, e che oggi invece snatura, riproponendo il tradizionale tracciato tirrenico. Una decisione incomprensibile che, laddove attuata, non solo lascerebbe nell’isolamento i nostri territori, ma addirittura non realizzerebbe una vera Alta Velocità in Calabria, rischiando di ammodernare e velocizzare solo l’esistente. Un’ ipotesi, quest’ultima, infausta ma plausibile contro cui ci opporremo”.