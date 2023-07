Inaugurato ad Acri il presidio rurale dei Vigili del fuoco, Ferro: “Attenzione del governo verso la Calabria”

“Un presidio rurale fondamentale anche in vista dell’emergenza estiva che testimonia la grande attenzione verso la Calabria e questo territorio da parte del Governo”.

Lo ha detto Wanda Ferro, sottosegretaria all’Interno, ad Acri per l’inaugurazione del “Presidio rurale dei Vigili del fuoco” che servirà alla protezione dagli incendi boschivi del Parco Nazionale della Sila.

“È un presidio – ha detto il direttore regionale Maurizio Lucia – importante, previsto in una progettazione nazionale ambiziosa che nell’arco di tre anni dovrebbe portare trenta omologhe strutture sull’intero territorio nazionale. Si tratta di una risorsa in più, spendibile sul territorio, non solo a vantaggio dei vigili del fuoco, ma anche di tutte le altre strutture che concorrono a prevenire e contrastare gli incendi boschivi”.

Il nuovo presidio, situato in Località Rondinella, lungo la strada provinciale 184, si aggiunge al presidio già esistente di Santo Stefano d’Aspromonte.

“Il presidio fa parte di un progetto più ampio – ha concluso il capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio – che prevede per la Calabria l’attivazione di tre presidi, uno attivato lo scorso anno in Aspromonte, oggi questo e il prossimo anno il terzo sulla parte meridionale del Pollino. Sono presidi importanti perché sono vicini ai parchi nazionali della Calabria e dimostra la grande attenzione verso la problematica degli incendi boschivi. Al momento non c’è un’emergenza, ma siamo pronti, anche se speriamo non ve ne sia la necessità”.