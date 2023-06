Cosenza ricorda il giornalista Emanuele Giacoia: il 29 giugno l’evento a Villa Rendano

Giovedì prossimo 29 giugno in programma l’iniziativa promossa dalla Fondazione “Attilio e Elena Giuliani” in collaborazione con il Comune di Cosenza: “Ciao Emanuele”, omaggio della città al giornalista RAI Giacoia.

E’ stato un grandissimo giornalista. Il volto probabilmente più amato e popolare della Rai calabrese, diventato familiare al pubblico nazionale anche per la sua competenza in campo calcistico. Stiamo parlando di Emanuele Giacoia, scomparso lo scorso anno, in onore del quale la Fondazione “Attilio e Elena Giuliani” ha organizzato l’evento “Ciao Emanuele…”, condotto dal giornalista Mari Tursi Prato, che si svolgerà a Villa Rendano giovedì prossimo, 29 giugno, alle 19,00.

Dopo i saluti del presidente, Walter Pellegrini, e del sindaco di Cosenza, Franz Caruso, sono previsti gli interventi di Patrizia Giancotti, antropologa, autrice e conduttrice di RaiRadio3, e del giornalista Rai Francesco Repice. Seguiranno le testimonianze di colleghi e amici di Emanuele Giacoia, e i contributi video di Sergio Cammeriere, Vincenzo Mollica, Massimo Palanca, Bruno Pizzul e Bruno Vespa.

La serata sarà arricchita da alcuni intermezzi musicali eseguiti dall’artista Rosa Martirano, che proporrà brani ai quali il celebre giornalista campano era particolarmente legato.

Quello dedicato a Emanuele Giacoia è il primo di una serie di eventi che la Fondazione “Attilio e Elena Giuliani”, di concerto con l’Amministrazione comunale di Cosenza, ha deciso di dedicare a figure del giornalismo e della cultura purtroppo scomparse, che si sono distinte per la loro attività e per il contributo che hanno assicurato alla conoscenza e alla valorizzazione della realtà calabrese nei suoi aspetti culturali, artistici e sociali.

A partire dalle prossime settimane saranno ricordati, tra gli altri, il poeta Franco Dionesalvi, l’attore e regista teatrale Antonello Antonante, e i giornalisti Raffaele Nigro, firma di punta e caporedattore della sede cosentina del quotidiano “Gazzetta del Sud”, ed Enzo Costabile, collaboratore della stessa testata, capo ufficio stampa della Provincia di Cosenza e autore di numerosi testi di grande successo.