Tentato omicidio a Cosenza: arrestato un 32enne

Un 32enne di Cosenza e’ stato arrestato dalla Polizia per un tentato omicidio avvenuto nel marzo del 2021. I poliziotti, coordinati dal capo della Squadra Mobile Gabriele Presti, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare in carcere, emessa dal gip, nei confronti del giovane gia’ noto alle forze dell’ordine e al momento detenuto per altra causa.

L’indagato e’ ritenuto responsabile di tentato omicidio nei confronti di un coetaneo, ma deve rispondere anche di detenzione e porto illegale di arma comune da sparo e relativo munizionamento. Secondo le indagini, il 15 marzo dello scorso anno, la vittima, che era in compagnia di altre due persone, era stata affrontata da una persona con il volto travisato e armato di pistola che, senza esitazione, aveva esploso alcuni colpi d’arma da fuoco ferendola gravemente, per poi darsi alla fuga.

Il ferito, soccorso e trasportato in ospedale in pericolo di vita, veniva sottoposto a delicato intervento chirurgico dai sanitari che riuscivano a scongiurare il peggio. Agli investigatori furono chiari, sin dall’inizio, sia la dinamica che il movente, quest’ultimo riconducibile a contrasti e dissidi privati maturati nella sfera personale delle persone coinvolte.

Le attivita’ di indagine, condotte dalla Mobile, hanno consentito di ricostruire la dinamica dei fatti ma soprattutto di identificare l’autore del reato.