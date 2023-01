Escalation di furti in casa a Castrovillari: vertice del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura

L’elevato numero di furti in appartamento compiuti a Castrovillari è stato al centro di una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Vittoria Ciaramella ed alla quale ha partecipato il sindaco di Castrovillari.

Il fenomeno, è scritto in una nota della Prefettura, “ha creato percezione di insicurezza tra la cittadinanza, e di questo si è reso interprete il Consiglio comunale prevedendo una seduta a ciò dedicata”. Nel corso del Comitato, prosegue la nota, il Sindaco “ha dato atto della tangibile intensificazione del controllo del territorio e della valenza che ciò ha avuto in termini di rassicurazione della cittadinanza: di qui il proprio ringraziamento al Consesso per l’attenzione dedicata a quel Comune ed a tutte le Forze di polizia per l’impegno profuso”. Il Prefetto ha quindi chiesto al Sindaco “a rendersi interprete di quanto emerso nell’incontro di oggi in occasione della prossima seduta del Consiglio comunale dedicata al tema, corrispondendo così all’invito a suo tempo rivoltole dal Presidente dell’Assemblea”.