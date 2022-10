“Io allatto a km0”. All’ Annunziata di Cosenza giornata di sensibilizzazione

Una giornata di sensibilizzazione e divulgazione sull’importanza dell’allattamento al seno, non solo come un semplice atto nutrizionale, ma un vero investimento per la vita, per le sue implicazioni sulle relazioni madre-figlio.

“Io allatto a km Zero” è il tema dell’incontro, che si terrà martedì 18 novembre nella sala “F.Leboyer” del reparto Ostetricia e Ginecologia, al quale parteciperanno mamme e neo mamme, organizzato dal Dipartimento Materno-Infantile dell’ospedale Annunziata di Cosenza, per informare e divulgare le buone pratiche per incentivare l’allattamento materno.

L’iniziativa fortemente voluta dal Dipartimento regionale Tutela della Salute, si inserisce tra le dieci azioni contenute nel Piano regionale di prevenzione 2020/2025.

L’UOC di Neonatologia e TIN dell’AO di Cosenza, diretta dal Dr. Gianfranco Scarpelli, non è nuova ad iniziative del genere: da sempre impegnata nell’implementazione delle buone pratiche per favorire l’Allattamento Materno, “è sede dell’Unica Banca Regionale del Latte Umano Donato a cui afferiscono tante mamme donatrici e che garantisce – ha detto il Direttore del Dipartimento – ai neonati ad alto rischio un gold standard nutrizionale essenziale per la loro crescita e per il loro sviluppo”.

“E’ ormai certo – ha concluso il dr Scarpelli – che l’ Allattamento Materno non può essere ridotto al mero atto nutrizionale, ma uno straordinario investimento nella salute dei bambini e delle mamme ed è a impatto ambientale zero. Il tasso di allattamento va inteso, perciò, come un importante indicatore di qualità delle cure perinatali, neonatologiche e pediatriche.

“Il concetto che il latte materno rappresenti un netto vantaggio sia per il bambino che per a mamma è un patrimonio di conoscenza che abbiamo il dovere di divulgare. Il vantaggio in termini di salute per la donna – ha dichiarato il Commissario Straordinario dell’Azienda, dr Gianfranco Filippelli nella veste di oncologo – è anche un altro: più a lungo si allatta più si riduce il rischio di sviluppare un tumore al seno. Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e questo dato è un ulteriore elemento incentivante la pratica dell’ allattamento.”