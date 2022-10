Cariati (CS), sulla raccolta differenziata Ekrò comunica: “Perdurare dei disservizi”

Differenziata, a causa dell’impossibilità di conferire la frazione organica nell’impianto Bucita di Rossano, domani, sabato 8, non sarà possibile raccogliere l’umido dalle postazioni in prossimità delle utenze domestiche.

È quanto fanno sapere gli uffici comunali informando che l’Ekrò, gestore dell’impianto, ha dato comunicazione del disservizio a tutti i comuni che si servono dello stesso.

Si ringraziano tutti i cittadini per la collaborazione e, pur non essendone responsabile l’Amministrazione Comunale si scusa per i disagi.