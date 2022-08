L’idea del mastelliano Guerrieri: ‘annettere’ la Sibaritide alla regione Basilicata. “Sarà mio primo impegno in Parlamento”

“La notizia del gas gratis alle famiglie lucane, grazie ai loro impianti, è davvero ottima. Io sono da sempre favorevole ad intraprendere un percorso che porti l’alto jonio e la zona di Sibari in un’unica Regione insieme alla Basilicata. Avremmo tanto da guadagnare: sanità, servizi, turismo, assistenza”. Lo afferma, in una nota, Michele Guerrieri, candidato alle elezioni politiche con la lista “Mastella-Noi Di Centro-Europeisti”

“La proroga delle estrazioni in Val d’Agri in cambio di energia gratuita da Eni e Total – scrive Guerrieri – è stata un compromesso di grande capacità amministrativa a favore dei cittadini. È sotto gli occhi di tutti nei nostri territori che la Regione Calabria così com’è si configura come un colabrodo che vede protagoniste le aree da Cosenza in giù. Per questo – conclude il mastelliano – sarà mio primo impegno in Parlamento, quello di valutare le condizioni per unire i territori della lucania e della Sibaritide, coinvolgere i consigli regionali e gli amministratori locali anche ai fini della proposta referendaria”.