FIG Cosenza: “Coordinamento provinciale pronto a battaglia di libertà”

Questo pomeriggio si è riunito il coordinamento provinciale dei giovani di Forza Italia alla presenza del coordinatore regionale Luigi De Rose.

“Il giovanile in provincia di Cosenza è pronto a sostenere il coordinamento regionale di Forza Italia a guida del senatore Giuseppe Mangialavori, i suoi vertici e i candidati alle prossime consultazioni elettorali tramite eventi e iniziative sul territorio in fase di organizzazione a supporto e diffusione del buongoverno regionale targato Occhiuto. I nostri giovani, come sempre, sono pronti a questa nuova battaglia di libertà” così il coordinatore regionale dei giovani di Forza Italia Luigi De Rose.