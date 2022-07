450 grammi di eroina in macchina: arrestata coppia nel Cosentino

I carabinieri della Compagnia di Cosenza hanno arrestato e posto ai domiciliari un 42enne e la sua convivente di 22 anni per detenzione di sostanze stupefacenti. I militari hanno effettuato un controllo nel comune di San Giovanni in Fiore e nelle aree limitrofe. I carabinieri della Stazione di San Giovanni in Fiore, dopo aver cinturato l’area dell’intervento, hanno eseguito una perquisizione in un’abitazione trovando sul tavolo piccoli quantitativi di sostanza stupefacente misti tra metanfetamina ed eroina, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento compreso un termosaldatore, oltre ad una cospicua somma di denaro.

Gli investigatori hanno quindi deciso di estendere la perquisizione anche all’autovettura in uso alla ragazza, nonostante il tentativo da parte della stessa di dissuadere i militari dal procedere al controllo. All’interno della vettura e’ stato poi trovato un involucro contenente 450 grammi di eroina.