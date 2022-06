Amministrative, Pellegrino (La Nuova Longobucco): “Basta improvvisazione e immobilismo”

“Bandire ogni forma di immobilismo ed improvvisazione nella gestione della cosa pubblica. Non si può neppure pensare di governare alla giornata. Serve capacità di programmazione, di ascolto della cittadinanza, di dialogo, di proposta e però poi serve decisionismo. Gli amministratori locali non sono numeri a sostegno di una maggioranza consiliare. Servirà anzi tutto ricucire rapporto con le associazioni e con le rete imprenditoriale, vero motore della comunità. La nuova amministrazione comunale dovrà investire molto sull’informazione e sulla sensibilizzazione dei giovani all’autoimpiego ed alla nascita di startup che valorizzino il patrimonio identitario, soprattutto quello distintivo. È da qui che ripartiremo, con la fiducia della Città”. Sono, questi, alcuni dei passaggi dell’intervento di Katia Pellegrino, membro de La Nuova Longobucco – Verso il Futuro, candidata al rinnovo del Consiglio Comunale con Eugenio Celestino Sindaco, nel corso dell’incontro elettorale ospitato ieri (domenica 5) nella centrale piazza Matteotti.

“Promuovere l’inclusione e la coesione sociale, lo sviluppo eco-sostenibile ed il decoro urbano – ha aggiunto – sono tra le altre priorità che la nostra squadra saprà mettere al centro dell’agenda politco-istituzionale dei prossimi mesi, con diversi progetti di rilancio e valorizzazione del patrimonio esistente.

Dal rilancio del parco avventura in località Fossiata, la cui realizzazione è costata 400 mila euro, inaugurata nel 2017 ma mai entrata in funzione ed oggi in totale abbandono, al regolamento del Consiglio Comunale; dallo statuto delle minoranze, al consiglio delle frazioni per promuovere la partecipazione di tutte le aree cittadine alla definizione degli indirizzi e alle scelte dell’Esecutivo; dalla consulta del lavoro per favorire la collaborazione fra i protagonisti del tessuto economico cittadino, provinciale, regionale e nazionale, a quelle delle associazioni e del volontariato con l’istituzione del consiglio comunale delle ragazze e dei ragazzi, strumento per avvicinare dal basso le nuove generazioni alle istituzioni. Sono, queste, alcune delle proposte della coalizione #perlarinascitadilongobucco sulle quali la Pellegrino si è soffermata chiedendo alla comunità un voto di fiducia, di opinione e di convinzione per essere co-protagonisti di una nuova stagione per Longobucco ed il territorio”.