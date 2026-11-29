“Il dolore invisibile: riconoscere e comprendere la fibromialgia” è il titolo del congresso di studi in programma venerdì 4 dicembre al PM Hotel di Catanzaro, promosso dall’Ordine dei Fisioterapisti di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia. Un’iniziativa che coinvolgerà professionisti sanitari, persone che convivono con la fibromialgia, familiari e caregiver, con lo scopo di approfondire i molteplici aspetti di una patologia sommersa e ancora troppo spesso difficile da riconoscere e affrontare.

«La nostra attenzione è ricaduta su una patologia cronica complessa che colpisce oltre due milioni di persone in Italia», spiega Salvatore Venuto, fisioterapista e responsabile scientifico del Congresso. «L’inserimento della sindrome fibromialgica nei Livelli Essenziali di Assistenza con il codice di esenzione 068 rappresenta senza dubbio un traguardo storico, ma apre oggi una sfida clinica e organizzativa cruciale – aggiunge -. Il limite del cut-off fissato a un punteggio FIQR superiore a 82 rischia infatti di lasciare senza tutele oltre l’80% dei pazienti, persone con forme moderate che convivono comunque con gravi limitazioni quotidiane e lavorative. Per dare risposte concrete a questi cittadini, come professionisti sanitari abbiamo il dovere di superare la frammentazione delle cure e costruire una rete autenticamente multidisciplinare. A Catanzaro metteremo a confronto fisioterapisti, medici specialisti, psicologi, farmacisti, istituzioni e associazioni dei pazienti per tradurre le più recenti evidenze neurobiologiche in percorsi riabilitativi integrati — dall’idrokinesiterapia alle terapie naturalistiche sul territorio — e per sollecitare l’adozione di PDTA regionali equitativi che non lascino indietro nessuno».

La giornata nasce anche dalla volontà di dare visibilità a un dolore diffuso e persistente, spesso definito “fantasma” proprio perché non sempre trova riscontri negli esami strumentali. Un dolore che, pur non essendo immediatamente riconoscibile dall’esterno, incide profondamente sulla vita di chi ne soffre e coinvolge anche le persone vicine. Familiari e caregiver assistono alla sofferenza del proprio congiunto, ne condividono le difficoltà quotidiane e spesso faticano a trovare strumenti adeguati per sostenerlo.

In questo scenario, la formazione dei professionisti sanitari rappresenta un passaggio fondamentale per migliorare la capacità di riconoscere la sindrome, comprendere i bisogni delle persone che ne sono affette e individuare strategie di trattamento personalizzate. Altrettanto importante è costruire una rete di cura nella quale la persona non venga identificata esclusivamente con la propria patologia, ma sia accolta nella complessità della sua esperienza, dei sintomi e delle ricadute che la malattia produce nella vita quotidiana.

Una diagnosi precoce e trattamenti tempestivi e appropriati possono influenzare positivamente il decorso clinico della sindrome fibromialgica, con benefici sul piano della salute, del benessere psicologico, della vita sociale e anche della sostenibilità economica dei percorsi di cura. Restano tuttavia significative le criticità legate ai tempi della diagnosi, all’accesso alle terapie e alla possibilità di garantire ai pazienti una presa in carico adeguata e continuativa.

IL PROGRAMMA

I lavori si apriranno alle ore 9.00 con i saluti istituzionali. È previsto l’intervento del dott. Piero Ferrante, presidente della FNOFI (Federazione Nazionale degli Ordini dei Fisioterapisti), insieme ai rappresentanti dell’Ordine e delle istituzioni.

Il programma della mattinata sarà dedicato agli approfondimenti scientifici e clinici, con il contributo di diversi specialisti. Interverranno il dott. Vincenzo Raimondo, reumatologo, con una relazione sulla sindrome fibromialgica, dall’eziopatogenesi alle prospettive terapeutiche; il prof. Antonio Ammendolia, professore ordinario di Medicina fisica e riabilitativa presso l’UMG e specialista in Ortopedia e Traumatologia, che affronterà il rapporto tra mente e corpo e gli approcci riabilitativi bottom-up e top-down; il prof. Ludovico Abenavoli, professore ordinario di Gastroenterologia presso l’UMG, che approfondirà l’asse intestino-cervello, la nutrizione e la neuroinfiammazione.

Il confronto proseguirà con un approfondimento sugli aspetti psicologici e psicoterapici, affidato al dott. Domenico Mauro (psicologo e psicoterapeuta), e sull’approccio biopsicosociale nella gestione riabilitativa, con la dott.ssa Federica Tomaino (fisiatra). Spazio anche alle esperienze di terapia naturalistica con la prof.ssa Teresa Iona (prof.ssa associata di Pedagogia presso l’UMG), la dott.ssa Maria Teresa Inzitari (fisioterapista) e il dott. Ft. Lorenzo Scozzafava. La gestione del dolore sarà invece al centro del contributo del dott. Pietro Maglio, algologo.

Nel pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, i lavori proseguiranno con ulteriori contributi dedicati alle interazioni tra invecchiamento cerebrale e fibromialgia, alla valutazione clinica e manuale, agli strumenti per misurare l’impatto globale della sindrome e alle possibilità riabilitative dell’idrokinesi. Interverranno il dott. Roberto La Cava (geriatra), che approfondirà le interazioni tra invecchiamento cerebrale e sindrome fibromialgica; la dott.ssa Ft. Maria Teresa Esposito, con una relazione sul ruolo della valutazione clinica e manuale quando l’evidenza strumentale non restituisce risposte; il dott. Ft. Francesco Tassone, che affronterà i limiti delle metriche unidimensionali e la necessità di adottare scale capaci di misurare l’impatto globale della sindrome nella pratica riabilitativa; e il dott. Ft. Rocco Furfaro, che illustrerà le possibilità dell’idrokinesi nel trattamento della fibromialgia.

Saranno inoltre approfonditi il ruolo del farmacista di comunità nella gestione integrata del paziente, con la dott.ssa Mariarita Albanese (farmacista), e il valore della medicina narrativa con la dott.ssa Daniela Pietragalla (psicologa, italianista e facilitatrice di medicina narrativa). La sua relazione sarà dedicata alla medicina narrativa come strumento clinico di validazione, ascolto e alleanza terapeutica. Un approccio particolarmente significativo quando si parla di fibromialgia: una patologia nella quale il dolore non sempre trova riscontro negli esami strumentali, ma resta un’esperienza concreta, che condiziona profondamente la quotidianità e che richiede prima di tutto ascolto e riconoscimento.

La giornata riserverà poi una particolare attenzione alla dimensione umana e sociale della malattia. Alle ore 17.00, l’avvocato e scrittore Francesco Bevilacqua sarà protagonista di un’intervista a cura della giornalista Rosita Mercatante, dedicata al rapporto tra corpo, psiche e natura, anche attraverso le suggestioni del suo libro “Turbare una stella. Spirito e materia. Storia e cammini” (Rubbettino).

A seguire, il confronto si sposterà sui diritti delle persone con fibromialgia e sulle battaglie per il riconoscimento della sindrome e il suo inserimento nei Livelli essenziali di assistenza (LEA). Un momento di dialogo con le associazioni di riferimento, con il contributo dell’avvocata Anna Cerrigone, referente regionale del Comitato Fibromialgici Uniti, e la moderazione della giornalista Rosita Mercatante.

A dare voce all’esperienza diretta della malattia sarà Cristina Pandolfo che racconterà il proprio percorso e il cambiamento di vita imposto dalla diagnosi. Una testimonianza che darà concretezza a ciò che spesso rimane invisibile agli occhi degli altri e potrà rappresentare un punto di riferimento per chi affronta la stessa condizione.

Nel corso del pomeriggio, il Comitato Fibromialgici Uniti Italia Odv sarà presente al congresso con un punto informativo curato da Elena Giardullo, referente della Sezione di Cosenza. Sarà possibile ricevere materiali di approfondimento sulla fibromialgia, conoscere le attività dell’associazione, i servizi offerti e le iniziative a sostegno delle persone che convivono con questa patologia. Un’occasione per informarsi e avvicinarsi a una rete di ascolto, supporto e condivisione.

Un programma che si propone così di tenere insieme scienza, professioni, diritti e vissuti personali, nella consapevolezza che la cura non riguarda soltanto il trattamento della patologia, ma anche l’ascolto, la dignità e la possibilità di continuare a progettare la propria vita. La giornata prevede il riconoscimento di 8 crediti ECM per i professionisti sanitari partecipanti.