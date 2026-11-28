La città di Catanzaro è il primo capoluogo di regione in Italia ad aver aderito ufficialmente alla raccolta firme in modalità cartacea per la legge di iniziativa popolare “Io obietto la guerra”, promossa da Emergency nell’ambito della campagna nazionale “R1PUD1A”.

La notizia è stata ufficializzata ieri a Palazzo De Nobili, nel corso di un incontro istituzionale tra il sindaco Nicola Fiorita e una delegazione dell’organizzazione umanitaria. Grazie all’adesione dell’Amministrazione comunale, i cittadini possono recarsi dalla prossima settimana presso l’Ufficio Elettorale del Comune per sottoscrivere la proposta di legge, contribuendo così al raggiungimento delle 100.000 firme certificate necessarie per portare il testo in Parlamento.

L’obiettivo della proposta di legge

La legge di iniziativa popolare “Io obietto la guerra” punta a istituire e garantire il diritto all’obiezione di coscienza alla guerra, nel pieno solco dell’Articolo 11 della Costituzione italiana. Nello specifico, la proposta chiede che ogni cittadino e cittadina possa dichiararsi formalmente presso il proprio Comune di residenza “obiettore di coscienza alla guerra”, sancendo il diritto di rifiutare l’uso delle armi, la violenza e qualsiasi coinvolgimento — materiale o intellettuale — in attività funzionali e connesse ai conflitti bellici e al riarmo. Per gli uomini tra i 18 e i 45 anni, tale dichiarazione avrà inoltre valore anche per l’obiezione di coscienza al servizio militare.

L’impegno di Catanzaro per la pace

Con questo atto, l’Amministrazione guidata dal sindaco Fiorita conferma la propria sensibilità sui temi della pace, dei diritti umani e della risoluzione non armata delle controversie internazionali, offrendo un supporto concreto a una mobilitazione civica che dal 2024 ha già coinvolto oltre 650 Comuni, 1.500 scuole e centinaia di realtà culturali su tutto il territorio nazionale.

Dove e come firmare