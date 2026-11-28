Il diritto del lavoro non si comprende pienamente se lo si osserva soltanto attraverso le norme del proprio ordinamento. È da questa consapevolezza che nasce l’incontro tra gli studenti del corso di Diritto del lavoro dell’Università Magna Graecia di Catanzaro e il professore Laurent Gamet, docente dell’Université Paris-Est Créteil, già Università Paris 12, che ha tenuto all’UMG una lezione dedicata al diritto comparato del lavoro, con particolare attenzione al contratto collettivo e al confronto tra l’esperienza italiana e quella francese.

L’iniziativa, promossa nell’ambito dell’insegnamento del prof. Antonio Viscomi, ha offerto agli studenti un’occasione di approfondimento di particolare valore scientifico e formativo. Attraverso il confronto tra due sistemi giuridici, è stato possibile comprendere come istituti apparentemente simili possano assumere significati, funzioni e modalità applicative differenti a seconda dei contesti sociali, economici, culturali e istituzionali nei quali operano.Comparare non significa semplicemente mettere a confronto norme, ma comprendere i contesti nei quali quelle norme prendono forma e producono effetti: questo il senso del percorso di riflessione sviluppato nel corso della lezione, che ha mostrato quanto la conoscenza dei diversi ordinamenti sia essenziale per una formazione giuridica capace di affrontare le trasformazioni contemporanee del lavoro.

L’incontro si è svolto in un clima di grande partecipazione. Gli studenti hanno rivolto al prof. Gamet numerose domande, dando vita a un confronto vivace e approfondito sui sistemi di contrattazione collettiva, sulle relazioni industriali e sulle differenze tra i modelli italiano e francese. Una partecipazione che ha confermato il valore di una didattica capace di superare la dimensione tradizionale della lezione e di aprirsi al dialogo diretto con studiosi di altri Paesi.

Nel corso dell’incontro, il prof. Gamet ha inoltre rivolto agli studenti un invito a valorizzare le opportunità offerte dai programmi Erasmus e dalla mobilità internazionale, sottolineando quanto l’esperienza di studio all’estero possa contribuire non soltanto alla formazione professionale, ma anche alla crescita personale, alla conoscenza di altre culture e alla costruzione di una più ampia prospettiva europea. In particolare, ha invitato gli studenti a considerare la possibilità di frequentare percorsi di studio presso l’Università Paris-Est Créteil.

L’incontro con il prof. Gamet ha rappresentato un ulteriore tassello di una didattica che guarda oltre i confini nazionali e che considera il dialogo con altre università e altri sistemi giuridici una componente essenziale della formazione dei futuri giuristi. Catanzaro si conferma così parte attiva delle reti universitarie e scientifiche nazionali e internazionali, in cui si sviluppa il confronto sulle questioni più attuali del diritto del lavoro e sulle trasformazioni delle relazioni tra persone, imprese, istituzioni e società.

Il prof. Gamet ha manifestato la disponibilità a proseguire e consolidare il rapporto con l’Università Magna Graecia, attraverso la mobilità Erasmus, iniziative didattiche condivise e ulteriori collaborazioni scientifiche e di ricerca. Un’esperienza che conferma come l’internazionalizzazione dell’università non sia soltanto un obiettivo programmatico, ma una concreta opportunità di crescita: per gli studenti, per la ricerca e per la capacità dell’Ateneo di partecipare da protagonista al dibattito giuridico europeo.