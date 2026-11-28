«L’entusiasmo dei bambini dell’IC Casalinuovo durante la presentazione di ieri è la conferma più bella del valore di questo percorso. Vedere gli alunni partecipare con tanta energia, insieme alla squadra di basket della Città “Academy” del Presidente Alfonso Bianchi, dimostra quanto lo sport e il gioco siano strumenti insostituibili di crescita, inclusione e socialità».

Con queste parole l’Assessore allo Sport del Comune di Catanzaro, Antonio Battaglia, esprime le proprie congratulazioni per l’avvio della sesta edizione del progetto Educare Giocando, partito proprio da Catanzaro.