«L’entusiasmo dei bambini dell’IC Casalinuovo durante la presentazione di ieri è la conferma più bella del valore di questo percorso. Vedere gli alunni partecipare con tanta energia, insieme alla squadra di basket della Città “Academy” del Presidente Alfonso Bianchi, dimostra quanto lo sport e il gioco siano strumenti insostituibili di crescita, inclusione e socialità».
Con queste parole l’Assessore allo Sport del Comune di Catanzaro, Antonio Battaglia, esprime le proprie congratulazioni per l’avvio della sesta edizione del progetto Educare Giocando, partito proprio da Catanzaro.
«Desidero rivolgere un ringraziamento particolare al Responsabile tecnico del progetto, Prof. Francesco Gualtieri, alla Maestra Serenella per la scuola Primaria e al Prof. Valerio Gullì per l’area motoria – prosegue l’Assessore Battaglia – per la qualità del lavoro svolto e per l’attenzione educativa dedicata ai più piccoli. Il coinvolgimento di circa duemila bambini in tanti centri della Calabria, dal Tirreno allo Jonio fino all’area metropolitana e alle aree interne, rende questa iniziativa un patrimonio condiviso per l’intero territorio».