Ci sono serate che non finiscono quando si chiude la porta di una sala, ma restano addosso come un abbraccio capace di dare senso al cammino di un’intera comunità. Nella Sala Consiliare del Comune di Girifalco, intorno al libro Dietro lo schermo, è accaduto qualcosa di profondamente vero: un momento in cui la parola scritta, la giustizia, l’arte e il cuore si sono incontrati senza filtri.