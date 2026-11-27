Sarà un evento carico di significati religiosi e umani, quello che Decollatura si appresta a vivere il 6 dicembre prossimo. Presso la chiesa della frazione Casenove – organizzata dalle Parrocchie di Decollatura guidate da don Biagio Palmeri –, a partire dalle 18, si terrà un’Adorazione Eucaristica insieme al gruppo “Carlo Acutis” di Lamezia Terme fondato e presieduto da Rosa Albisi.

Il momento di preghiera sarà animato dal «Coro Harmonies of Carlo Acutis», diretto dalla M^ Sara Saladino, uno dei pochissimi in tutto il Sud Italia dedicato quello che è stato definito il santo dei giovani, venuto a mancare nel 2006 e canonizzato da Papa Francesco pochi anni fa. E proprio ai ragazzi del piccolo borgo che sorge ai piedi del Monte Reventino, è dedicato questo momento di meditazione e riflessione, che toccherà anche tematiche d’attualità.

I brani scelti dal coro lametino, che darà lode all’Altissimo alternando musica e voce ai momenti di silenzio e intimo contatto con il Pane spezzato per l’umanità, sono tratti da salmi e invocheranno lo Spirito Santo e loderanno Dio, ma non dimenticheranno l’Avvento e la venuta di Gesù e la Vergine alla quale il luogo di culto è dedicato.

Fortemente voluta dal nuovo sacerdote della comunità decollaturese, don Biagio Palmeri, l’ora dedicata alla Divina Eucaristia introdurrà la solennità dell’Immacolata e anche un periodo di festeggiamenti che culminerà il 13 dicembre con la celebrazione di Santa Lucia, in attesa del Santo Natale.