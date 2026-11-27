Un filo invisibile che attraversa la storia della musica, un confronto ininterrotto tra epoche e stili che si rinnovano nel tempo. È questo l’itinerario proposto dal concerto Dal Barocco ai giorni nostri, in programma domenica 29 novembre alle ore 18 nella Sala Concerti di Palazzo De’ Nobili di Catanzaro. L’appuntamento, inserito nel 49° MusicAMA Calabria e realizzato in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica, vedrà sul palco il flautista Sacha De Ritis e la pianista Valeria Picardi.

Un dialogo musicale costruito sull’intesa

I due musicisti, grazie a una profonda sintonia artistica, si distinguono per la naturalezza dell’interazione cameristica, per l’equilibrio sonoro e per una raffinata affinità tecnica. Una dote che consente ai due strumenti di fondersi in un’unica voce. Alla brillantezza timbrica e alla cantabilità del flauto di De Ritis si affiancano l’eleganza del tocco e la sensibilità pianistica di Picardi, valorizzando ogni sfumatura del repertorio.

La dichiarazione della presidente Daniela Faccio

«Questo concerto», afferma la presidente degli Amici della Musica, «rappresenta un viaggio attraverso tre secoli di musica e offre al pubblico l’opportunità di cogliere l’evoluzione del linguaggio musicale attraverso opere molto diverse tra loro, ma accomunate da una straordinaria forza espressiva. Sacha De Ritis e Valeria Picardi sono interpreti di grande qualità, capaci di coniugare rigore stilistico e comunicatività. Un concerto che lascerà un segno a tutti i presenti».

Dal Barocco al classicismo viennese

Il concerto di Catanzaro inizierà dal Settecento con la Sonata in fa minore di Georg Philipp Telemann, una delle pagine più rappresentative della letteratura barocca per flauto, articolata nei movimenti Andante Cantabile, Allegro, Andante e Vivace. Una scrittura ricca di eleganza e inventiva che mette in luce le molteplici risorse dello strumento. A seguire la Sonata K304 di Wolfgang Amadeus Mozart, capolavoro del periodo classico affidato all’equilibrio dell’Allegro iniziale e alla delicata raffinatezza del Tempo di Minuetto. Una composizione in cui l’apparente semplicità della partitura cela una notevole profondità emotiva e richiede agli esecutori ascolto reciproco e perfetta coesione.

Lo sguardo verso il Novecento

La serata proseguirà con la Sonata n. 1 della compositrice statunitense Eugénie Rocherolle, che unisce tratti contemporanei e grande immediatezza comunicativa. I movimenti Allegro Moderato, Andante e Allegro Moderato offrono sonorità moderne, nelle quali la complicità tra flauto e pianoforte assume una particolare intensità.

L’omaggio al melodramma

Il finale del concerto sarà dedicato alla grande tradizione operistica, fonte inesauribile di ispirazione per compositori e virtuosi. La Rigoletto Fantasy di Wilhelm Popp, costruita sui celebri temi verdiani, traduce in forma concertistica la forza melodica e teatrale di una delle opere più amate del repertorio italiano. A chiudere il programma sarà la trascrizione realizzata da Joachim Andersen dalla Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti, pagina brillante che unisce canto e virtuosismo, mettendo in risalto la straordinaria duttilità del flauto e le qualità tecniche dei due musicisti.

Un viaggio attraverso tre secoli di musica

Dal lirismo barocco alla grazia del classicismo, dalle suggestioni del repertorio moderno fino alle emozioni del melodramma ottocentesco, il concerto offrirà un percorso ricco di colori, atmosfere e contrasti. Un itinerario che ha nella perfetta intesa tra Sacha De Ritis e Valeria Picardi il suo punto di forza, trasformando il dialogo tra flauto e pianoforte in un racconto capace di attraversare il tempo e di parlare con naturalezza al pubblico di oggi.

Sarà possibile assistere al concerto del Duo De Ritis-Picardi con l’abbonamento per l’anno 2026-2027 oppure con l’acquisto del biglietto d’ingresso in vendita prima del concerto.

PROGRAMMA

Georg Philipp Telemann

Sonata in F minor

Andante Cantabile

Allegro

Andante

Vivace

Wolfgang Amadeus Mozart

Sonata K304

Allegro

Tempo di Minuetto

Eugénie Rocherolle

Sonata n.1

Allegro Moderato

Andante

Allegro Moderato

Wilhelm Popp

Rigoletto Fantasy

Joachim Andersen

Trascrizione dalla Lucia di Lammermoor di Gaetano Donizetti