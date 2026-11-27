Venti giorni di agonia, poi la morte. William Barberio, 23 anni, originario di Sellia Marina, è deceduto dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per un’ulcera perforata. Una vicenda sulla quale i familiari chiedono ora di fare piena luce, ipotizzando responsabilità sanitarie e denunciando un possibile caso di malasanità.

Assistiti dagli avvocati Salvatore Savastano e Antonio Alberto Dardano, i parenti del giovane hanno presentato un esposto alla Procura della Repubblica di Catanzaro per ricostruire quanto accaduto nelle ore precedenti al drammatico epilogo. La ricostruzione, riportata da La Nuova Calabria, parte dal 31 ottobre 2026, quando William era stato accompagnato dal padre al Pronto soccorso dell’ospedale di Catanzaro a causa di fortissimi dolori addominali.

Stando a quanto riferito nell’esposto, il ragazzo sarebbe stato visitato dal personale sanitario in servizio, ma soltanto dopo circa quattro ore di attesa e alcuni accertamenti sarebbe stato dimesso. Il giovane sarebbe quindi tornato a casa senza che il dolore fosse passato.

La situazione sarebbe precipitata nel corso della stessa serata. Il padre avrebbe trovato il figlio privo di sensi nel letto e avrebbe immediatamente richiesto l’intervento dei soccorsi. Per circa mezz’ora i sanitari avrebbero tentato di rianimarlo, riuscendo infine a far ripartire il cuore. Da quel momento, tuttavia, William non avrebbe più ripreso conoscenza.

Trasferito in ospedale, il ventitreenne è stato sottoposto nel corso della notte a un intervento chirurgico in emergenza per un’ulcera perforata. Nonostante le cure ricevute, le sue condizioni non sono migliorate e, dopo venti giorni trascorsi in agonia, è arrivato il decesso.

Per chiarire le cause della morte e verificare eventuali responsabilità, la Procura di Catanzaro ha disposto l’esame autoptico, eseguito il 24 novembre scorso.

La famiglia, attraverso i propri legali, vuole ottenere risposte su quanto accaduto, ma la vicenda riporta al centro dell’attenzione anche le criticità del servizio di emergenza-urgenza del capoluogo calabrese. L’obiettivo dichiarato è anche quello di richiamare l’attenzione delle istituzioni sulle condizioni in cui opera il Pronto soccorso.

I familiari chiedono infatti che si intervenga “al fine di sensibilizzare – dicono – le autorita’ politiche locali affinche’ si possa intervenire sulla gestione del Pronto Soccorso di Catanzaro che, troppo spesso, deve fare i conti con un sovrannumero di accessi e con personale risicato e costretto ad operare al limite delle loro possibilita’ umane e professionali”.

Sarà ora il lavoro degli inquirenti, anche alla luce degli esiti dell’autopsia e degli eventuali accertamenti medico-legali, a contribuire alla ricostruzione della vicenda e a stabilire se vi siano state condotte negligenti o omissioni.