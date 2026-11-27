Il Comune di Catanzaro, rappresentato dall’assessore alle Politiche sociali Nunzio Belcaro, ha preso parte a “Cara Italia”, l’Assemblea nazionale dell’ANCI in corso a Verona, partecipando ai lavori e ai panel di approfondimento dedicati a LGNet 3, il progetto che vede il capoluogo calabrese protagonista di una rete nazionale di cui fanno parte alcune delle più importanti città italiane, tra cui Milano, Genova, Roma, Bologna e Torino.

Nel corso della giornata la delegazione del Comune di Catanzaro ha avuto modo di confrontarsi direttamente con il Ministero dell’Interno attraverso un incontro bilaterale e, successivamente, di partecipare ai lavori con le altre amministrazioni comunali, condividendo le esperienze maturate sui singoli territori, le criticità riscontrate e le prospettive di sviluppo del progetto. Tra le notizie più significative emerse a Verona vi è quella della proroga per ulteriori due anni di LGNet 3, ma ancora più rilevante è la riflessione politica che ha accomunato le città della rete: la necessità di superare la dimensione progettuale e sperimentale di questa esperienza, lavorando affinché il modello di intervento possa essere riconosciuto nell’ambito dei Livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS), diventando parte strutturale del sistema nazionale di welfare.