È stato presentato questa mattina, nel foyer del Teatro Politeama “Mario Foglietti” di Catanzaro, il gran gala lirico-sinfonico “Viva l’Opera!” in programma domani sera, sabato 28 novembre, che vedrà protagonista il tenore Vittorio Grigolo accompagnato dall’Orchestra Filarmonica della Calabria di 70 elementi, diretta dal maestro Filippo Arlia, in collaborazione con il Conservatorio di Musica Statale “Saverio Arlia”. Alla conferenza stampa hanno preso parte la sovrintendente Antonietta Santacroce, il direttore generale Settimio Pisano, lo stesso Grigolo, Giuseppe Laino per l’Orchestra Filarmonica della Calabria e Amedeo Lobello in rappresentanza del Conservatorio.

La stagione, l’orchestra e il programma del gala

L’appuntamento segna l’inaugurazione della nuova stagione del Politeama, intitolata “Dove le storie prendono vita”, oltre che del progetto Teatro in Città nelle cinque città capoluogo di provincia, sostenuto dalla Regione Calabria (Dipartimento Turismo, Cultura, Identità Territoriale) e dal Comune di Catanzaro, come ricordato nel suo intervento dal direttore generale Settimio Pisano.

Il programma di domani sera intreccia le grandi pagine del melodramma italiano – da Verdi e Puccini a Donizetti e Rossini – alternando le arie solistiche di Grigolo alle ouverture e agli intermezzi orchestrali di riferimento, con l’intento di parlare tanto agli appassionati melomani quanto a chi si avvicina per la prima volta alla lirica, complice l’agevolazione per gli under 30, che prevede il biglietto a soli €10 in platea.

Giuseppe Laino, responsabile dell’Orchestra Filarmonica della Calabria, ha sottolineato l’orgoglio e l’onore di accompagnare “il tenore italiano per eccellenza” in un programma “importante e delicato”, costruito per valorizzare il dialogo tra voce solista e compagine sinfonica.

Per Grigolo – che arriva a Catanzaro dopo l’impegno nel Falstaff alla Scala di Milano e il concerto benefico della sera precedente in Duomo – il gala è anche un viaggio attraverso la propria storia artistica: dagli esordi nei primi anni ’90 nell’ambito del circuito lirico provinciale veneto (accompagnato dal pianista Paolo Pallarino e nel solco del lavoro con il maestro Danilo Riosa) fino alla Bohème a Washington nel 2007, ricordando l’incontro con Luciano Pavarotti e l’incoraggiamento ricevuto poco prima della sua scomparsa. In scaletta spazio anche al repertorio francese (come Carmen, che il tenore porta nel cuore) e a un’anteprima di Manon Lescaut, già incisa nel disco d’esordio The Italian Tenor ma mai debuttata in scena, che Grigolo porterà al debutto ad aprile alla Staatsoper di Vienna e, quindi in anteprima assoluta domani a Catanzaro, dopo aver affrontato Pagliacci, Rigoletto e Il trovatore.

Il coro di voci bianche, la scuola e i giovani

Sul fronte della divulgazione e dell’educazione musicale, la sovrintendente Santacroce ha annunciato la ripartenza da gennaio del corso gratuito dedicato ai bambini della scuola primaria (dai 6 ai 10 anni), finalizzato alla crescita del coro di voci bianche del Politeama. Il progetto prosegue il percorso avviato lo scorso anno con le scuole primarie e secondarie di primo grado del Comune di Catanzaro, che aveva previsto la drammatizzazione dei personaggi (come nel caso de Il barbiere di Siviglia) e la partecipazione dei piccoli al fianco del coro e dell’orchestra sinfonica, affinché l’amore per la lirica cresca fin dall’infanzia ed entri con solidità anche nell’adolescenza. Per iscriversi è sufficiente contattare la biglietteria del teatro.

“Colorare” il presente, gli eroi e il valore del tempo

Nel corso dell’incontro, Grigolo ha raccontato di essere stato accolto a Catanzaro con grande calore, menzionando anche una passeggiata nel centro storico, la sosta in chiesa davanti alla statua del patrono e il legame creato con il pubblico e con il coro non professionistico – definito “più professionista dei professionisti” per la passione e il desiderio condiviso. “Quando c’è un desiderio c’è un bisogno, e dopo la trasformazione è l’amore”, ha osservato il tenore, paragonando l’avvicinamento dei ragazzi all’arte a un seme da annaffiare per “colorare” una società che rischia spesso di apparire “in bianco e nero”, richiamando anche il valore dell’ora di musica a scuola e l’apertura verso altre arti come poesia e pittura.

Soffermandosi sulla figura dell’eroe nell’opera – da Romeo al Duca di Mantova, “eroe cattivo” che cade di fronte all’amore – Grigolo ha evidenziato come il coraggio nasca anche attraverso la paura, citando il proprio percorso di tenore (che prosegue da oltre trent’anni, ben oltre le previsioni iniziali di chi gli dava due o tre anni). Sul tema delle commistioni e dei generi, ha invitato a guardare alla storicità e al contesto presente – “Se Beethoven suonasse oggi inserirebbe in spartito batteria e chitarra elettrica” –, ricordando la lezione di interpreti come Caruso e Gigli, il legame con la tradizione popolare e rossiniana, e le proprie esperienze “fuori dagli schemi”, dalle esibizioni in stazioni e aeroporti fino al duetto con Brian May su Bohemian Rhapsody in omaggio a Freddie Mercury.

Infine, definendosi un “personaggio rinascimentale” eclettico e attivo – tra il volo con aerei, elicotteri, parapendio e deltaplano iniziato da ragazzo a Castelluccio di Norcia, i motori, la pittura e la scultura, alle soglie dei cinquant’anni a febbraio – Grigolo ha richiamato il peso dell’imprevisto, la relatività del tempo e la fisica quantistica: “Il valore più grande di questa vita, l’asset più importante, è il tempo”, ha concluso, invitando il pubblico a vivere l’attimo e a condividere la serata inaugurale al Politeama.

Appuntamento, quindi, a domani, sabato 28 novembre, ore 21, per dare il via in grande stile ad un’altra intensa stagione spettacolistica del Teatro Politeama, pregiato scrigno dei momenti tra i più fervidi del panorama culturale regionale.