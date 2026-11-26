È accusato di aver partecipato alla rapina da 250mila euro messa a segno il 31 maggio 2025 nell’ufficio postale di Settingiano, nel Catanzarese. A distanza di mesi dal colpo, i carabinieri hanno individuato e arrestato un uomo residente nel Reggino, ritenuto responsabile del colpo.

L’operazione è stata condotta dai militari della Sezione operativa della Compagnia di Catanzaro, con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori Calabria e del Nucleo cinofili.

Secondo la ricostruzione investigativa, l’indagato non avrebbe agito da solo. Ad attenderlo all’esterno dell’edificio, a bordo di un’automobile, ci sarebbe stato un complice, successivamente deceduto per cause naturali.

La rapina si sarebbe svolta con modalità particolarmente rapide e intimidatorie. L’uomo, con il volto nascosto da occhiali e scaldacollo e una pistola in pugno, avrebbe fatto irruzione nell’ufficio postale, costringendo un dipendente a consegnargli il denaro e a riempire uno zaino. Prima di allontanarsi, avrebbe anche immobilizzato il responsabile della filiale utilizzando alcune fascette da elettricista, così da impedirgli di dare immediatamente l’allarme o chiedere aiuto.

A consentire agli investigatori di risalire al presunto responsabile è stato un articolato lavoro di ricostruzione. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze, passato al setaccio le immagini registrate da numerosi impianti di videosorveglianza e analizzato i tabulati telefonici. Accertamenti che hanno permesso di ricostruire i movimenti preparatori alla rapina e individuare anche un particolare significativo relativo al veicolo utilizzato per la fuga: la targa applicata sull’automobile risultava infatti associata a un altro mezzo, che era già stato demolito.

Le successive perquisizioni nell’abitazione dell’uomo hanno portato inoltre al ritrovamento di un vero e proprio arsenale. I militari hanno sequestrato due pistole: una Beretta calibro 7,65, risultata rubata nel 2011 in provincia di Varese, e una Beretta calibro 9 corto con matricola abrasa. Rinvenuta anche una pistola a salve alla quale era stato rimosso il tappo rosso, accorgimento che la rendeva apparentemente indistinguibile da un’arma autentica.

Nel corso dell’intervento sono state sequestrate anche 77 cartucce di diversa tipologia e calibro, oltre a quattro razzi di segnalazione. Un materiale che si aggiunge agli elementi raccolti durante le indagini sulla rapina e che ha accompagnato l’esecuzione dell’arresto.