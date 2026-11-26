Nell’ambito delle iniziative promosse in occasione del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Commissione Pari Opportunità del Comune di Catanzaro, in collaborazione con il Liceo Scientifico “Luigi Siciliani”, organizza una giornata dedicata al rispetto, all’affettività e alla consapevolezza nelle relazioni interpersonali.

L’iniziativa, in programma lunedì 30 novembre 2026, a partire dalle ore 9.00, presso il Liceo Scientifico “Luigi Siciliani” di Catanzaro, nasce dalla volontà di coinvolgere attivamente le nuove generazioni in un percorso di riflessione e sensibilizzazione su tematiche fondamentali per la crescita individuale e collettiva.

Protagonisti della mattinata saranno i ragazzi e le ragazze, coinvolti in un gioco-quiz interattivo e in momenti di dialogo e confronto con esperti, attraverso una metodologia partecipativa volta a stimolare la curiosità, la riflessione e la libera condivisione delle proprie opinioni. Al centro dell’incontro saranno posti il riconoscimento e la gestione delle emozioni, il valore del consenso, il rispetto reciproco, la libertà individuale e l’importanza di costruire relazioni sane, equilibrate e consapevoli.

Educare all’affettività significa offrire alle nuove generazioni gli strumenti necessari per riconoscere e contrastare comportamenti violenti, discriminazioni, stereotipi di genere e atteggiamenti di sopraffazione, imparando a distinguere l’amore dal possesso, la cura dal controllo e il rispetto dalla prevaricazione.

«La prevenzione della violenza passa anche e soprattutto attraverso l’educazione, l’ascolto e la capacità di riconoscere nell’altro una persona da rispettare, mai da possedere – ha dichiarato Luciana Loprete, Presidente della Commissione Pari Opportunità del Comune di Catanzaro –. È fondamentale investire sulle nuove generazioni, creando occasioni di confronto autentico e offrendo ai giovani strumenti utili per comprendere il valore delle emozioni, della libertà e della reciprocità. Il nostro impegno non può esaurirsi il 25 novembre, ma deve tradursi ogni giorno in azioni concrete, capaci di promuovere un autentico cambiamento culturale. Il rispetto non è una scelta occasionale, ma un valore da coltivare ogni giorno».

Attraverso questa iniziativa, la Commissione Pari Opportunità intende ribadire il ruolo fondamentale della scuola quale luogo privilegiato di crescita, formazione e costruzione di una cittadinanza consapevole, valorizzando la collaborazione tra istituzioni, comunità scolastica e professionalità del territorio.

Contrastare la violenza contro le donne significa, prima di tutto, intervenire sulle sue radici culturali, promuovendo fin dall’adolescenza una cultura delle relazioni fondata sulla parità, sulla dignità, sull’empatia e sul riconoscimento dei diritti e delle libertà di ogni persona.