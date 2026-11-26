Il sindaco di Catanzaro, Nicola Fiorita, ha visitato questa mattina la Fattoria Sociale “Fabula” in via Spanò Bolani 12, nel quartiere Sant’Elia, dove da circa tre mesi sono già entrati nel vivo i percorsi dedicati a 20 giovani maggiorenni con disabilità – in particolare nello spettro autistico e con trisomia 21 – e alle loro famiglie.

L’incontro ha rappresentato un momento di confronto diretto sul campo con i beneficiari, gli operatori e i volontari della struttura, sostenuta dalla Fondazione CDP (ente non profit del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti) e promossa dalla cooperativa sociale LaB, inserita in un programma sperimentale della durata complessiva di 52 mesi pensato per superare la logica puramente assistenziale a favore dell’autonomia e dell’inserimento lavorativo.

Il modello “Pay for Result” e le attività della struttura

Riqualificata secondo i principi della permacultura e tuttora in evoluzione grazie al contributo diretto degli stessi ragazzi, la fattoria dispone di spazi accessibili dedicati a ortoterapia, onoterapia con asinelli, un biolago per l’idroterapia, apiari del benessere e un laboratorio multifunzione attrezzato con minicaseificio e strumenti per l’apicoltura.

Oltre a operare come Centro Diurno Sperimentale e a sviluppare servizi a mercato per garantire la sostenibilità economica dell’impresa, “Fabula” introduce un’importante innovazione nella gestione della spesa pubblica attraverso il meccanismo “pay for result” (pagamento in base ai risultati). Il Comune di Catanzaro, nei limiti della spesa corrente socio-assistenziale, riconosce infatti una quota base per le attività di inclusione e una quota premiale vincolata all’impatto sociale effettivamente generato sui beneficiari, misurato e validato da un ente valutatore terzo.

Le dichiarazioni

«Ci sono giorni in cui fare il sindaco è bellissimo, e questo è uno di quelli: Fabula è una delle opere che resteranno di questi anni, forse quella di cui sono più orgoglioso», ha dichiarato il sindaco Nicola Fiorita. «Costruiamo un futuro per venti ragazzi non basato sull’assistenzialismo, ma sul coinvolgimento e sulla costruzione di una loro professionalità. È un passaggio fondamentale anche per le famiglie, di cui spesso dimentichiamo l’enorme sforzo quotidiano, e per l’intera comunità, perché trasforma la fragilità in un punto di forza su cui costruire economia e agricoltura. Condividere la gioia di questi ragazzi nel produrre miele o realizzare una candela, vedendo riconosciuti i propri talenti, è un’emozione che porterò con me per tutta la vita. Inoltre, passare da una logica di investimento a una logica di risultati, legando il finanziamento all’impatto reale dell’inclusione lavorativa, rappresenta una sfida innovativa con pochi eguali in Italia».

Soddisfazione per la visita del primo cittadino e per i primi mesi di lavoro è stata espressa dal presidente della cooperativa sociale LaB, Guido Mignolli: «Nonostante il maltempo, il sindaco ha potuto incontrare i ragazzi che seguono il percorso già da quasi tre mesi e comprendere ancora meglio il lavoro che stiamo portando avanti per fornire loro competenze e livelli di autonomia coerenti con le caratteristiche di ciascuno. La struttura è ancora un cantiere in divenire, ma è un cantiere che i ragazzi stessi stanno contribuendo a realizzare. Ciò che ci preme di più è il clima di familiarità e affetto che si respira tra operatori, volontari e beneficiari: vogliamo creare un ambiente in cui sia bello stare, dove costruire insieme qualcosa che diventi un modello da imitare».

Sul valore terapeutico e sociale del percorso si è soffermata infine Annalisa Zumbo, psicologa coordinatrice della fattoria sociale: