«Oggi, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, le piazze, le scuole e le istituzioni si riempiono di panchine rosse, di scarpe rosse, di parole di condanna. Sono gesti giusti e necessari, e non vanno mai sminuiti. Ma se vogliamo che il 25 novembre non diventi un rito da ripetere ogni anno contando le vittime, dobbiamo avere il coraggio di guardare anche a monte, cioè a come si forma un uomo». Lo afferma Antonello Cariglino, presidente di Azione Lamezia Terme.

Cariglino aggiunge: «Ogni uomo che oggi alza le mani su una donna è stato un ragazzo, e prima ancora un bambino. Ha avuto una casa, una madre, un padre, degli insegnanti, degli amici, degli esempi. Da qualcuno ha imparato che cosa significa rispettare l’altro. Da qualcuno, purtroppo, ha imparato che la forza può sostituire le parole, che un “no” si può non accettare, che l’amore coincide con il possesso.

Dirlo non significa giustificare. La responsabilità della violenza è sempre e solo di chi la commette, senza attenuanti. Significa però riconoscere che la violenza non nasce all’improvviso. Cresce nei silenzi, negli esempi sbagliati, in modelli di maschilità che insegnano ai ragazzi a non mostrare fragilità, a non chiedere aiuto, a vivere ogni rifiuto come un’umiliazione».

La prima prevenzione è educativa

Dice ancora il presidente: «La famiglia è il primo luogo in cui si impara il rispetto, e questo compito riguarda le madri e, in egual misura, i padri. Troppo spesso l’educazione affettiva dei figli viene considerata una faccenda delle donne, mentre un ragazzo impara come si tratta una donna soprattutto guardando come il proprio padre tratta sua madre. Non dimentichiamo inoltre che molti bambini crescono assistendo alla violenza subita proprio dalle loro madri. Senza aiuto, quei bambini rischiano di diventare a loro volta vittime o autori. Spezzare questa catena è la prevenzione più vera che possiamo fare.

La famiglia però non può essere lasciata sola. La scuola, lo sport, le parrocchie, l’associazionismo e le istituzioni sono parte della stessa comunità educante».

Che cosa può fare Lamezia

Cariglino sottolinea ulteriormente: «Come Azione Lamezia Terme crediamo che la politica locale debba passare dalle parole agli strumenti concreti: Educazione al rispetto e all’affettività nelle scuole, con percorsi strutturati e continuativi in collaborazione con gli istituti, gli psicologi e i centri antiviolenza, a partire dalle scuole primarie; Sostegno stabile ai centri antiviolenza e alle case rifugio del territorio, che non possono vivere di bandi occasionali; Attenzione ai minori che assistono alla violenza, con percorsi di supporto psicologico in rete con i servizi sociali; Sostegno alla genitorialità, con spazi di ascolto e incontri rivolti a madri e padre; Percorsi per uomini autori di violenza, perché fermare la recidiva significa proteggere le donne di domain; Formazione per il personale comunale, la polizia locale e gli operatori che entrano per primi in contatto con le vittime».

Una responsabilità di tutti

Il presidente conclude: «La violenza sulle donne non è un problema delle donne. È un problema degli uomini e di tutta la comunità che li cresce. Ogni volta che un adulto tace davanti a una battuta sessista, a un controllo ossessivo scambiato per gelosia o a uno schiaffo chiamato “lite”, un ragazzo impara qualcosa di sbagliato.

Proteggere le donne di oggi è un dovere immediato. Educare gli uomini di domani è l’unico modo per far sì che, un giorno, il 25 novembre non serva più».